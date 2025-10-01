Sneijder critica jogadores de gigante europeu: ‘Dorminhocos’

A derrota do Ajax para o Marseille escancarou uma crise em que o gigante holandês vem passando. O time foi goleado por 4 a 0, ficando na penúltima posição momentânea da Champions League. Wesley Sneijder, ídolo da Holanda, não mediu palavras para criticar a atuação da equipe, afirmando que os jogadores não jogam com a cabeça.

Sneijder e Marco van Basten, ídolos do futebol no país, criticaram fortemente a equipe e a abordagem tática de John Heitinga, treinador da equipe. As lendas participaram do "Ziggo Sport" e não aliviaram para o clube. Van Basten, vencedor da Bola de Ouro, citou a falta de organização da equipe, afirmando que é um verdadeiro caos.

– Desde o início você vê caos, zero organização, coisas estranhas e o Ajax pressionando muito no campo de ataque. Lá atrás, eles jogam no mano a mano. Por quê? Você está jogando a Champions League em Marseille e vai no mano a mano? Isso é corajoso, sim, mas também não faz sentido – disse a lenda holandesa.

– O que o Ajax fez em Marselha é uma tática suicida. Você está na Europa, não na Liga Holandesa. Você é o time inferior e precisa se adaptar. Não consigo entender como ninguém no clube diz nada sobre isso – completou Van Basten.

Quem concordou com o ex-atacante foi Wesley Sneijder, que endossou as críticas e também falou sobre a sua perspectiva da derrota do Ajax. Enquanto Van Basten criticava Heitinga, o ex-Inter de Milão criticou diretamente os jogadores.

– Se você deixa espaços tão grandes, os atacantes do Olympique de Marseille sabem perfeitamente o que fazer com eles. Eu me desespero com todas essas marcações individuais. Você acaba com jogadores em posições onde não deveriam estar. Isso acontece por causa dessas marcações e por não recuar – analisou o ex-jogador.

– Perdendo de 2 a 0, eles continuavam pressionando lá na frente. Joguem com inteligência. Você não está jogando contra amadores. Eles são um bando de dorminhocos. O Heitinga dá a sensação de duvidar até do que ele mesmo diz. Eu o ouvi falar em 'vender caro a derrota', mas isso não basta. É preciso mostrar personalidade, pedir a bola, ter coragem. Se for para jogar futebol, jogue com a cabeça – completou Sneijder.

Sneijder na premiação do prêmio Fifa The Best, em 2023 (Foto: Franck Fife/AFP)

Ajax perde de 4 a 0 para Marseille com show brasileiro

Na segunda rodada da Champions League, o Ajax visitou o Marseille na França e foi recebido com um chocolate. O brasileiro Igor Paixão foi o nome do jogo na vitória por 4 a 0. O atacante, ex-Coritiba, marcou dois gols e foi o destaque absoluto do confronto. Greenwood e Aubameyang fecharam o placar na goleada.

