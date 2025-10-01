menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Sneijder critica jogadores de gigante europeu: ‘Dorminhocos’

Ajax perdeu para o Marseille por 4 a 0

6e771dd9-b226-4729-869e-da978b8e27f6_IMG-20250103-WA0000-aspect-ratio-1024-1024
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 01/10/2025
11:19
Sneijder Despedida
imagem cameraSneijder em sua despedida à seleção holandesa, em 2018 (Foto: Reprodução/Twitter)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A derrota do Ajax para o Marseille escancarou uma crise em que o gigante holandês vem passando. O time foi goleado por 4 a 0, ficando na penúltima posição momentânea da Champions League. Wesley Sneijder, ídolo da Holanda, não mediu palavras para criticar a atuação da equipe, afirmando que os jogadores não jogam com a cabeça.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Sneijder e Marco van Basten, ídolos do futebol no país, criticaram fortemente a equipe e a abordagem tática de John Heitinga, treinador da equipe. As lendas participaram do "Ziggo Sport" e não aliviaram para o clube. Van Basten, vencedor da Bola de Ouro, citou a falta de organização da equipe, afirmando que é um verdadeiro caos.

continua após a publicidade

– Desde o início você vê caos, zero organização, coisas estranhas e o Ajax pressionando muito no campo de ataque. Lá atrás, eles jogam no mano a mano. Por quê? Você está jogando a Champions League em Marseille e vai no mano a mano? Isso é corajoso, sim, mas também não faz sentido – disse a lenda holandesa.

– O que o Ajax fez em Marselha é uma tática suicida. Você está na Europa, não na Liga Holandesa. Você é o time inferior e precisa se adaptar. Não consigo entender como ninguém no clube diz nada sobre isso – completou Van Basten.

continua após a publicidade

Quem concordou com o ex-atacante foi Wesley Sneijder, que endossou as críticas e também falou sobre a sua perspectiva da derrota do Ajax. Enquanto Van Basten criticava Heitinga, o ex-Inter de Milão criticou diretamente os jogadores.

– Se você deixa espaços tão grandes, os atacantes do Olympique de Marseille sabem perfeitamente o que fazer com eles. Eu me desespero com todas essas marcações individuais. Você acaba com jogadores em posições onde não deveriam estar. Isso acontece por causa dessas marcações e por não recuar – analisou o ex-jogador.

– Perdendo de 2 a 0, eles continuavam pressionando lá na frente. Joguem com inteligência. Você não está jogando contra amadores. Eles são um bando de dorminhocos. O Heitinga dá a sensação de duvidar até do que ele mesmo diz. Eu o ouvi falar em 'vender caro a derrota', mas isso não basta. É preciso mostrar personalidade, pedir a bola, ter coragem. Se for para jogar futebol, jogue com a cabeça – completou Sneijder.

Sneijder na premiação do prêmio Fifa The Best, em 2023 (Foto: Franck Fife/AFP)
Sneijder na premiação do prêmio Fifa The Best, em 2023 (Foto: Franck Fife/AFP)

Ajax perde de 4 a 0 para Marseille com show brasileiro

Na segunda rodada da Champions League, o Ajax visitou o Marseille na França e foi recebido com um chocolate. O brasileiro Igor Paixão foi o nome do jogo na vitória por 4 a 0. O atacante, ex-Coritiba, marcou dois gols e foi o destaque absoluto do confronto. Greenwood e Aubameyang fecharam o placar na goleada.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias