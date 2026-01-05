menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Rio Branco-ES x Vitória: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copinha

Equipes jogam às 15h desta terça (horário de Brasília), em Guarulhos

Rafael do Carmo
Salvador (BA)
Dia 05/01/2026
22:56
Rio Branco e Vitória se enfrentam pela Copinha (Foto: arte/Lance!)
Rio Branco e Vitória se enfrentam pela Copinha (Foto: arte/Lance!)
Rio Branco-ES e Vitória se enfrentam a partir das 15h desta terça-feira (horário de Brasília) no Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos, pela segunda rodada do Grupo 28 da Copinha. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Xsports. ➡️Clique aqui para assistir.

O Rio Branco-ES ainda não pontuou na Copinha e é o lanterna do grupo, enquanto o Vitória é o terceiro colocado, com um ponto, ao lado do Capivariano. Vale lembrar que a primeira fase da Copinha é de tiro curto e tem apenas três jogos.

Ficha do jogo

Escudo do Rio Branco-ES
RIO
Vitória-escudo-onde-assistir
VIT
2ª rodada
Copinha
Data e Hora
Terça-feira, 6 de janeiro, às 15h (horário de Brasília)
Local
Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira, Guarulhos
Árbitro
Flavio Nascimento Flores Helena
Assistentes
Benedito Alessandro De Jesus Santana e Elias Anselmo da Silva
Var
Não tem
Onde assistir
Xsports (TV aberta e Youtube)

Como chega o Rio Branco-ES?

O Rio Branco encara esse duelo contra o Vitória como uma final, já que pode manter vivo o sonho da classificação para a próxima fase como também eliminar o time da competição. A equipe capixaba perdeu na estreia contra o Flamengo-SP por 1 a 0 e dificilmente se classifica em caso de nova derrota.

O técnico Anthoni Santoro ainda vai ter que lidar com o desfalque do meia e camisa 10 Breno Melo, expulso na partida de estreia.

Como vem o Vitória?

Jogadores do Vitória reunidos antes da estreia na Copinha (Foto: Eduardo Oliveira / @md_photos07)
Jogadores do Vitória reunidos antes da estreia na Copinha (Foto: Eduardo Oliveira / @md_photos07)

Já o Vitória não venceu na primeira rodada, mas chega embalado depois de buscar um empate heroico por 2 a 2 contra o Capivariano na reta final, mesmo com dois jogadores a menos em campo. Os gols foram marcados por Emanoel e Aucélio.

O técnico Mário Henrique, no então, tem uma série de problemas relacionados à supensão. Além de não contar o meia Hiago e o zagueiro Luís Fabiano, ambos expulsos no primeiro jogo, outros três atletas estão pendurados: Kauan Vitor, Gean e Eliandro. Vale lembrar que, na Copinha, dois cartões amarelos geram uma suspensão.

➡️Vitória anuncia contratação de zagueiro que pertence a clube português

Confira arbitragem e onde assistir Rio Branco-ES x Vitória pela Copinha

RIO BRANCO-ES x VITÓRIA
2ª RODADA - COPINHA

📆 Data e horário: terça-feira, 6 de janeiro de 2025, às 15h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira, Guarulhos;
📺 Onde assistir Rio Branco-ES x Vitória pela Copinha: Xsports;
🟨 Árbitro: Flavio Nascimento Flores Helena;
🚩 Assistentes: Benedito Alessandro De Jesus Santana e Elias Anselmo da Silva;
4️⃣ Quarto árbitro: Amilton Ferreira Alves.

⚽ Prováveis escalações

RIO BRANCO-ES (Técnico: Anthoni Santoro):
Alisson; Gustavo Rato, Pedro Marba, PH e Gui Ruan; Anderson, Edmílson e Breno Melo; Inácio, Kauã Gabriel e Rafa.

VITÓRIA (Técnico: Mário Henrique):
Ezequiel; Gean (Emerson Buiú), Messias Henrique, Ivan Henrique e Cauan Farias; Aucélio (Ruan Gabriel), Nico Celis e Alejandro; Eliandro (Wanderson), Kauan Vitor e Emanoel.

