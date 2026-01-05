Rio Branco-ES x Vitória: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copinha
Equipes jogam às 15h desta terça (horário de Brasília), em Guarulhos
Rio Branco-ES e Vitória se enfrentam a partir das 15h desta terça-feira (horário de Brasília) no Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos, pela segunda rodada do Grupo 28 da Copinha. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Xsports. ➡️Clique aqui para assistir.
O Rio Branco-ES ainda não pontuou na Copinha e é o lanterna do grupo, enquanto o Vitória é o terceiro colocado, com um ponto, ao lado do Capivariano. Vale lembrar que a primeira fase da Copinha é de tiro curto e tem apenas três jogos.
Ficha do jogo
Como chega o Rio Branco-ES?
O Rio Branco encara esse duelo contra o Vitória como uma final, já que pode manter vivo o sonho da classificação para a próxima fase como também eliminar o time da competição. A equipe capixaba perdeu na estreia contra o Flamengo-SP por 1 a 0 e dificilmente se classifica em caso de nova derrota.
O técnico Anthoni Santoro ainda vai ter que lidar com o desfalque do meia e camisa 10 Breno Melo, expulso na partida de estreia.
Como vem o Vitória?
Já o Vitória não venceu na primeira rodada, mas chega embalado depois de buscar um empate heroico por 2 a 2 contra o Capivariano na reta final, mesmo com dois jogadores a menos em campo. Os gols foram marcados por Emanoel e Aucélio.
O técnico Mário Henrique, no então, tem uma série de problemas relacionados à supensão. Além de não contar o meia Hiago e o zagueiro Luís Fabiano, ambos expulsos no primeiro jogo, outros três atletas estão pendurados: Kauan Vitor, Gean e Eliandro. Vale lembrar que, na Copinha, dois cartões amarelos geram uma suspensão.
Confira arbitragem e onde assistir Rio Branco-ES x Vitória pela Copinha
RIO BRANCO-ES x VITÓRIA
2ª RODADA - COPINHA
📆 Data e horário: terça-feira, 6 de janeiro de 2025, às 15h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira, Guarulhos;
📺 Onde assistir Rio Branco-ES x Vitória pela Copinha: Xsports;
🟨 Árbitro: Flavio Nascimento Flores Helena;
🚩 Assistentes: Benedito Alessandro De Jesus Santana e Elias Anselmo da Silva;
4️⃣ Quarto árbitro: Amilton Ferreira Alves.
⚽ Prováveis escalações
RIO BRANCO-ES (Técnico: Anthoni Santoro):
Alisson; Gustavo Rato, Pedro Marba, PH e Gui Ruan; Anderson, Edmílson e Breno Melo; Inácio, Kauã Gabriel e Rafa.
VITÓRIA (Técnico: Mário Henrique):
Ezequiel; Gean (Emerson Buiú), Messias Henrique, Ivan Henrique e Cauan Farias; Aucélio (Ruan Gabriel), Nico Celis e Alejandro; Eliandro (Wanderson), Kauan Vitor e Emanoel.
