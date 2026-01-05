O Vitória anunciou mais um reforço na tarde desta segunda-feira. O nome da vez é o do zagueiro Riccieli, que pertence ao Famalicão, de Portugal, e estava com transferência encaminhada para o Rubro-Negro baiano. Ele chega por empréstimo válido até o fim desta temporada. Antes de desembarcar em Salvador, o atleta de 27 anos estava no Qingdao West Coast, time da elite chinesa.

Em anúncio oficial publicado pelo clube nas redes sociais, Riccieli destacou a expectativa de vestir a camisa vermelha e preta.

— Tô ansioso para ver o estádio cheio e entrar em campo com essa camisa. Aqui no Brasil eu sei que o Vitória é um clube grande, é um oportunidade para mim. Estou muito feliz de estar aqui. Sei que é uma pressão jogar aqui, mas também é privilégio. Quero aproveitar essa oportunidade que o Vitória está me dando — declarou o zagueiro Riccieli, nova contratação do Vitória para 2026.

Trajetória de Riccieli, novo reforço do Vitória

Zagueiro Riccieli, nova contratação do Vitória, em ação no futebol chinês (Foto: redes sociais)

Riccieli tem contrato com o Famalicão até 2027 e chega ao Vitória para disputar posição com Neris, Zé Marcos e Edu ao longo das quatro competições nesta temporada: Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Brasileirão e Copa do Brasil.

Em 2025, ele entrou em campo 31 vezes com a camisa do Qingdao e marcou dois gols na campanha que terminou com a nona colocação do Campeonato Chinês. Riccieli, inclusive, foi titular absoluto e capitão da equipe.

Já pelo Famalicão, clube ao qual pertence, ele disputou 161 jogos durante seis temporadas desde a sua chegada, em 2019.

Mas antes de consolidar a carreira internacional, o zagueiro iniciou sua trajetória no Brasil. Revelado pelo Resende-RJ, Riccieli também tem passagens pelo Mirassol, muito antes do clube despontar na Primeira Divisão. Ele fez 54 jogos por lá entre 2016 e 2019, quando o Leão paulista sequer tinha calendário nacional.