O Vitória anunciou um novo patrocínio de site de acompanhantes. Em entrevista coletiva no Barradão, na tarde desta segunda-feira, o presidente Fábio Mota revelou o acerto com o site Skokka, que vai estampar o uniforme do clube.

Esse é o segundo patrocínio de sites voltados para o público adulto na gestão de Mota, reeleito em dezembro do ano passado. No início de 2023, o Rubro-Negro fechou contrato com a Fatal Model, em uma parceria considerada de sucesso que se expandiu para outras equipes. Agora, a Fatal Model deve ficar apenas com o time feminino do Vitória.

— Também é um plataforma do segmento adulto. Foi um prazer ter essas negociações com o clube. Objetivo da marca é trazer essa fala de responsabilidade e segurança no âmbito digital. Um clube como o Vitória é uma excente ponte. O Skokka é uma plataforma internacional, presente em mais de 29 países, com mais de 15 anos de atuação no mercado. Agora está buscando trazer essa mensagem para todos — disse Silvana Zigoski, gerente de marketing da empresa.

Já Fábio Mota destacou que o dinheiro do patrocínio será utilizado para custear sete voos fretados da equipe ao longo da temporada.

Nova patrocinadora vai estampar a camisa do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Vitória é pioneiro no segmento

Assim como aconteceu com a Fatal Model, o Skokka escolheu o Vitória como o primeiro clube de futebol a estampar a marca do site. Com um público ativo nas redes sociais e também nas arquibancadas, o time baiano conseguiu alavancar a antiga patrocinadora do futebol masculino e agora vai ter a missão de repetir o sucesso com outra empresa do ramo de acompanhantes.

— O Vitória é o primeiro clube a ser patrocinado [pelo Skokka], assim como foi com a Fatal. Estamos no estado onde não admitimos preconceito, temos miscigenação no país. Estamos sempre abertos a trazer apoio e passar mensagem. Uma alegria trazer o Skokka — completou o presidente Fábio Mota.