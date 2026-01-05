menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Diretor de futebol deixa o Fortaleza e assina com o Vitória

Sérgio Papellin completou a sua quarta passagem pelo Tricolor

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 05/01/2026
14:49
Atualizado há 1 minutos
Sérgio Papellin é o novo diretor de futebol do Fortaleza (Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC)
imagem cameraSérgio Papellin deixou o Fortaleza e acertou com o Vitória (Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Sérgio Papellin é o novo diretor de futebol do Vitória. O profissional, que pediu demissão do Fortaleza na manhã do último domingo (4), acertou com os baianos por uma temporada.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Papellin encerrou, neste mês, a sua quarta passagem pelo Tricolor do Pici. A trajetória teve, no fim de 2025, um rebaixamento após sete temporadas na elite do futebol brasileiro. O Vitória garantiu a permanência.

O dirigente conquistou diversos títulos no Fortaleza e, em 2018, fez parte do acesso à Série A. Entre 2019 e 2023, integrou a comissão que foi pentacampeã cearense. Já em 2023, viu o Tricolor ser vice da Copa Sul-Americana.

continua após a publicidade

➡️ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias do Vitória

Sérgio Papellin é o novo diretor de futebol do Fortaleza (Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC)
Sérgio Papellin deixou o Fortaleza e acertou com o Vitória (Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC)

O dirigente é mais um a sair do Fortaleza após o rebaixamento. O ex-CEO Marcelo Paz foi para o Corinthians e Júlio Manso, supervisor de futebol, também aceitou uma proposta dos paulistas.

— Papellin notabilizou-se como um dos principais dirigentes do futebol nordestino neste século, com quatro passagens pelo Fortaleza, onde conquistou 13 títulos e participou de campanhas históricas do clube no cenário nacional e internacional - escreveu o Vitória nas redes sociais.

continua após a publicidade

Mudanças no Fortaleza

O Fortaleza acertou a contratação de Pedro Quintela Aguiar para o cargo de supervisor de futebol. O profissional integrará o departamento de futebol, que vem passando por mudanças nas últimas semanas.

➡️ Fortaleza contrata ex-Grêmio como novo supervisor de futebol

Pedro Martins foi contratado para substituir Marcelo Paz como CEO da SAF tricolor. O dirigente soma passagens por equipes como Cruzeiro, Vasco, Botafogo e Santos. No exterior, trabalhou no Queen Park Rangers-ING.

Thiago Ayres (diretor de operações) e Caio Matoso (supervisor do futsal profissional) também se despediram do Tricolor nos últimos dias. Witor Bastos chegou para ser o novo gerente de mercado.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias