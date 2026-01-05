Diretor de futebol deixa o Fortaleza e assina com o Vitória

Sérgio Papellin é o novo diretor de futebol do Vitória. O profissional, que pediu demissão do Fortaleza na manhã do último domingo (4), acertou com os baianos por uma temporada.

Papellin encerrou, neste mês, a sua quarta passagem pelo Tricolor do Pici. A trajetória teve, no fim de 2025, um rebaixamento após sete temporadas na elite do futebol brasileiro. O Vitória garantiu a permanência.

O dirigente conquistou diversos títulos no Fortaleza e, em 2018, fez parte do acesso à Série A. Entre 2019 e 2023, integrou a comissão que foi pentacampeã cearense. Já em 2023, viu o Tricolor ser vice da Copa Sul-Americana.

Sérgio Papellin deixou o Fortaleza e acertou com o Vitória (Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC)

O dirigente é mais um a sair do Fortaleza após o rebaixamento. O ex-CEO Marcelo Paz foi para o Corinthians e Júlio Manso, supervisor de futebol, também aceitou uma proposta dos paulistas.

— Papellin notabilizou-se como um dos principais dirigentes do futebol nordestino neste século, com quatro passagens pelo Fortaleza, onde conquistou 13 títulos e participou de campanhas históricas do clube no cenário nacional e internacional - escreveu o Vitória nas redes sociais.

Mudanças no Fortaleza

O Fortaleza acertou a contratação de Pedro Quintela Aguiar para o cargo de supervisor de futebol. O profissional integrará o departamento de futebol, que vem passando por mudanças nas últimas semanas.

➡️ Fortaleza contrata ex-Grêmio como novo supervisor de futebol

Pedro Martins foi contratado para substituir Marcelo Paz como CEO da SAF tricolor. O dirigente soma passagens por equipes como Cruzeiro, Vasco, Botafogo e Santos. No exterior, trabalhou no Queen Park Rangers-ING.

Thiago Ayres (diretor de operações) e Caio Matoso (supervisor do futsal profissional) também se despediram do Tricolor nos últimos dias. Witor Bastos chegou para ser o novo gerente de mercado.