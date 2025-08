Retrô e Bahia fazem jogo decisivo pelas oitavas de final da Copa do Brasil às 19h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), na Arena Pernambuco. Depois de vencer a partida de ida por 3 a 2, o Tricolor tem a vantagem do empate para se classificar, enquanto a Fênix de Camaragibe precisa vencer para continuar o sonho na competição nacional. O duelo será transmitido ao vivo pelo Amazon Prime (streaming).

O time que avançar para as quartas de final embolsa mais R$ 4.740.750 em premiação. Vale lembrar que se o Retrô vencer por um gol de diferença, a vaga na próxima fase será decidida nos pênaltis.

Ficha do jogo RET BAH Oitavas de final Copa do Brasil Data e Hora Quarta-feira, 6 de agosto, às 19h30 (horário de Brasília) Local Arena Pernambuco, São Lourenço da Mata Árbitro Matheus Delgado Candançan (SP) Assistentes Danilo Ricardo Simon Manis e Daniel Luis Marques (SP) Var Ilbert Estevam da Silva (SP) Onde assistir

Como vem o Retrô?

A Fênix de Camaragibe confirmou o momento ruim na temporada ao perder um clássico contra o Náutico, no último domingo, por 3 a 0, em jogo válido pela 15ª rodada da Série C. O resultado manteve o Retrô em situação delicada na penúltima posição, com 13 pontos.

Mas a disputa segue aberta na Copa do Brasil e, ao time pernambucano, resta se apegar ao espírito de reação demonstrado contra o Bahia na Arena Fonte Nova, já que saiu com a desvantagem mínima mesmo depois de ficar dois gols atrás no placar.

Antes de chegar às oitavas, o Retrô bateu o Jequié por 2 a 1 na primeira fase e se classificou nos pênaltis nas duas partidas seguintes. Na primeira, ganhou do Atlético-GO por 4 a 1 nos pênaltis depois de empatar por 1 a 1 no tempo normal e avançou à terceira fase. Já contra o Fortaleza, o Retrô segurou o empate por 1 a 1 nos jogos de ida e volta e venceu novamente nos pênaltis, por 4 a 1, em pleno Castelão.

continua após a publicidade

Vágner Love, uma das referências do time do Retrô (Foto: divulgação / Retrô)

Como chega o Bahia?

Depois de vencer o Retrô, o Bahia enfrentou o também pernambucano Sport na Ilha do Retiro e ficou no empate sem gols, pela 18ª rodada do Brasileirão. Mesmo com o resultado amargo, o Tricolor se manteve no G-4.

Além de Erick e Kanu, que seguem em recuperação de lesão, o Bahia não vai ter Erick Pulga à disposição. O atacante se machucou na última quarta-feira, justamente contra o Retrô, e foi diagnosticado com lesão muscular na posterior da coxa. É provável que Rogério Ceni repita a estratégia do jogo de ida e faça um rodízio de atletas no elenco já de olho no confronto contra o Fluminense, marcado para as 21h do próximo sábado (horário de Brasília), pela 19ª rodada do Brasileirão.

Como foi um dos times classificados para a Libertadores, o Bahia chegou até às oitavas depois de bater o Paysandu na terceira fase por um placar agregado de 5 a 0 — 1 a 0 no Mangueirão e 4 a 0 na Arena Fonte Nova.

Rodrigo Nestor e Lucho Rodríguez comemoram gol contra o Retrô (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Prováveis escalações

RETRÔ (Itamar Schülle):

Volpi; Eduardo Porto, Robson, Rayan Ribeiro e Salomão (João Lucas); Iba Ly, Richard Franco, Fabinho (Diego Guerra) e Gledson; Vágner Love e Tales.

BAHIA (Rogério Ceni):

Ronaldo; Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo (David Duarte) e Iago Borduchi; Acevedo, Nestor, Michel Araújo e Cauly; Kayky e Lucho Rodríguez.