Santos x Juventude: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Santos e o Juventude se enfrentam nesta segunda-feira (4), às 20h (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, no encerramento da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe firmou uma parceria com o Tricolor e vai mandar três partidas no estádio do rival. Além do duelo contra o Juventude, o Santos também enfrentará o Vasco no Morumbis, no dia 17 de agosto.

Como chega o Santos?

O Santos precisa vencer o Juventude nesta segunda-feira (4) para deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E contará com o apoio da torcida: mais de 30 mil ingressos já foram vendidos para a partida no Morumbis.

O técnico Cléber Xavier ganhou um reforço na última semana. O lateral-direito Mayke foi anunciado oficialmente e já está regularizado no BID da CBF, mas deve começar a partida no banco de reservas.

Outro destaque é Neymar, que pode ampliar sua sequência de partidas completas na temporada. Caso entre em campo, será a quinta vez que o atacante atua durante os 90 minutos em 2025.

Quem também deve reaparecer entre os titulares é Gabriel Bontempo. O meia, que foi liberado da convocação da Seleção Brasileira Sub-20, ainda não iniciou uma partida desde a retomada do Brasileirão, mas tem chances de voltar à equipe principal nesta rodada.

Neymar deve atuar pelo quinto jogo seguido após a pausa do Brasileirão para o Mundial de Clubes da Fifa. (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Como chega o Juventude?

O Juventude ocupa a 19ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, ou seja, é o vice-lanterna da competição, com apenas 11 pontos somados.

Em 15 partidas disputadas, a equipe conquistou apenas três vitórias, além de três empates e nove derrotas.

Após a demissão do técnico Cláudio Tencati na última terça-feira (29), o time será comandado interinamente pelo auxiliar fixo Gerson Ramos.

Tencati deixou o comando com um retrospecto de sete jogos, cinco derrotas, um empate e apenas uma vitória, com aproveitamento de 19%. O principal nome cotado para assumir o cargo é o técnico Thiago Carpini.

A fase do Juventude é preocupante: a equipe vem de três derrotas consecutivas e ainda não pontuou fora de casa. São oito derrotas em oito jogos como visitante.

Para a próxima partida, Gerson Ramos contará com os retornos do zagueiro Marcos Paulo, do volante Caíque e do centroavante Gilberto, que cumpriram suspensão na rodada anterior.

O goleiro uruguaio Gastón Guruceaga, recentemente regularizado no BID da CBF, também está à disposição.

Por outro lado, o Juventude terá três desfalques: Hudson (suspenso), Rodrigo Sam (lesão na coxa) e Rafael Bilu (trauma no joelho).

Ficha técnica:

SANTOS X JUVENTUDE

18ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A

📆 Data e horário: segunda-feira (4), às 20h (de Brasília);

📍 Local: Morumbis, em São Paulo

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere (Clique aqui para asssitir ao vivo)

🗣️ Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)

🚩 Auxiliares: Celso Luiz da Silva (MG) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)

Provável escalação:

SANTOS (Técnico: Cléber Xavier)

Gabriel Brazão, Igor Vinicius, Gil, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Rollheiser, Barreal e Tiquinho Soares.

JUVENTUDE (Técnico interino: Gerson Ramos)

Gaston; Reginaldo, Abner (Marcos Paulo), Wilker e Hermes; Caíque, Jadson, Mandaca e Nenê (Batalla); Veron e Gilberto