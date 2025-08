Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (4), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são das séries A, B, C e D do Brasileirão, amistosos internacionais, Campeonato Ucraniano e entre outros mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 4 de agosto de 2025)

Brasileirão

Santos x Juventude – 20h – Sportv e Premiere

➡️Clique para assistir no Premiere

➡️Clique para assistir no Sportv

Jogos de hoje: o Santos enfrenta o Juventude pelo Brasileirão (Foto: Rafael Vieira/AGIF)

Brasileirão Série B

Athletic x Atlético-GO – 19h – Disney+

Cuiabá x Volta Redonda – 21h30 – Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Brasileirão Série C

Brusque x Itabaiana – 16h – SportyNet+

Confiança x Anápolis – 19h30 – SportyNet+

Ituano x Londrina – 19h30 – SportyNet (+, TV fechada e YouTube)

Brasileirão Série D

Sampaio Corrêa x Manauara – 19h30 – Metrópoles (YouTube)

Amistoso Internacional

Daegu x Barcelona – 8h – Nsports

Liverpool x Athletic Bilbao – 13h – SportyNet (TV fechada e YouTube)

Liverpool x Athletic Bilbao – 16h – SportyNet (TV fechada e YouTube)

Campeonato Ucraniano

Metalist x Obolon Kiev – 12h – OneFootball

Campeonato Finlandês

Ilves x Gnistan – 12h – OneFootball

HJK Helsinki x Inter Turku – 13h – OneFootball

Campeonato Peruano

UT Cajamarca x Cusco – 15h – Fanatiz

Sport Boys x ADT Tarma – 17h – Fanatiz

Cienciano x Los Chankas – 21h – Fanatiz

Copa Paulista

São Bento x Rio Branco – 19h45 – Ulisses TV (YouTube)

Campeonato Mexicano feminino

Atlético San Luís (F) x Juárez (F) – 20h – Disney+

