O empate contra o lanterna Sport no último sábado ficou amargo para o time do Bahia, mas uma marca atingida nesta partida deve ser comemorada. O capitão Everton Ribeiro completou 100 jogos com a camisa tricolor, com status de maestro da equipe e muita lenha para queimar. Sorte do torcedor, que tem a oportunidade de ver um dos melhores meias do Brasil desfilando em alto nível no gramado da Arena Fonte Nova. E o melhor, a expectativa é que ele continue.

Everton Ribeiro tem contrato com o Bahia até o fim deste ano, mas gatilhos no acordo - que não foram revelados - podem estender vínculo por mais uma temporada. O camisa 10 já demonstrou vontade de ficar, e é nesse fator que os tricolores se apegam para seguir com a principal referência do time em 2026.

Do Corinthians ao Bahia: vitorioso por onde passa

Everton Ribeiro com a taça do Baianão 2025 (Foto: Walmir Cirne/AGIF)

Everton Ribeiro apresentou ao mundo suas credenciais de craque há mais de uma década, quando foi uma das estrelas do bicampeonato brasileiro do Cruzeiro em 2013 e 2014. O meia manteve essas credenciais durante toda a carreira, seja pelo Al Ahli (EAU), Flamengo - onde conquistou, dentre outros títulos, duas Libertadores - ou Bahia.

Ele chegou ao Tricolor baiano com pompas de "contratação do ano" no começo de 2024 e rapidamente justificou as expectativas. Foram 61 jogos e protagonismo garantido na campanha histórica do Campeonato Brasileiro que devolveu o Bahia à Libertadores depois de 36 anos.

Em 2025 veio primeiro título, com direito a triunfo diante do maior rival na final do Campeonato Baiano. Everton, por sinal, costuma brilhar em clássicos. Em 10 jogos, foram três gols e duas assistências.

A idade chega, mas a habilidade não vai embora

Everton Ribeiro em ação como capitão do Bahia (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Everton Ribeiro tem 36 anos, mas mantém a marca registrada de sempre, com passes refinados, jogadas que poucos atletas ousam repetir e um espírito de liderança essencial para o grupo. Mas a idade e as limitações um dia chegam, e são inevitáveis. Nesta temporada, por exemplo, Everton fez 39 jogos e não completou nenhum deles, apesar de ter saído aos 90 minutos contra Atlético-MG e Fortaleza, ambos pelo Brasileirão.

Mesmo limitado fisicamente, Everton Ribeiro ainda tem muita história para escrever no Bahia. A ascensão do time os últimos anos ajudam a concretizar esse objetivo. Um jogador desse nível ainda tem muita lenha para queimar aos 36 anos.