O Bahia entrou em campo na tarde do último sábado como favorito diante de um Sport fragilizado em meio a uma das maiores crises da sua história. Mas o jogo foi equilibrado na Ilha do Retiro e as equipes ficaram em um empate sem gols pela 18ª rodada do Brasileirão. O Tricolor até teve mais volume de jogo e criou chances para vencer, mas a falta de pontaria roubou a cena em tarde pouco inspirada do ataque.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Em entrevista depois do apito final, Luciano Juba, ex-jogador do Sport, avaliou o empate por 0 a 0 em sua volta à Ilha do Retiro.

— Foi um jogo difícil. A gente sabia que, independente da situação do Sport, eles têm uma grande equipe e vêm fazendo bons jogos, apesar de não terem os resultados que eles querem. A gente fez um bom jogo, lutamos até o fim. Não creio que seja um bom resultado, a gente queria um triunfo para ficar na parte de cima. Mas o ponto vai ser importante no campeonato, se não der para ganhar, temos que pontuar. Melhor um ponto do que nenhum — ponderou Juba em entrevista ao canal Premiere após a partida entre Sport e Bahia.

Luciano Juba em ação pelo Bahia na partida contra o Sport, na Ilha do Retiro (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Juba, de fato, tem razão ao analisar o momento do Sport, que soma três empates seguidos e apresentou melhora depois da Copa do Mundo de Clubes, mas a vitória ainda não chegou para o Leão da Ilha. Enquanto isso, a equipe treinada por Daniel Paulista amarga um jejum de 19 jogos sem triunfo e a última colocação do Campeonato Brasileiro, com seis pontos. O Bahia, por sua vez, é o quarto, com 29.

continua após a publicidade

O lateral do Bahia deve ser poupado na próxima partida do Tricolor, marcada para as 19h30 desta quarta-feira (horário de Brasíli) contra o Retrô, na Arena Pernambucano, pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor tem a vantagem do empate para se classificar, já que venceu a ida por 3 a 2.

Leia mais notícias do Bahia🗞️

➡️Ceni alerta para falhas ofensivas do Bahia e cita Samuel Lino: ‘Resolvia os problemas’

➡️Vítimas de acidente com ônibus do Bahia são atendidas na Ilha do Retiro; imagens

➡️Melhores momentos: Sport e Bahia não acertam o pé e ficam no empate pelo Brasileirão