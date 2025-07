No confronto com maior desigualdade desta fase de oitavas de final da Copa do Brasil, o Bahia venceu o Retrô por 3 a 2 na Arena Fonte Nova, na noite desta quarta-feira, em um jogo que foi mais complicado do que se imaginava. Displicente, o Tricolor ficou duas vezes com a vantagem de dois gols no placar, com Lucho Rodríguez (2x) e Willian José, mas deixou o time pernambucano reagir com Diego Guerra e Maike para seguir vivo na partida de volta.

O próximo confronto entre as equipes está marcado para as 19h30 da quarta-feira que vem (horário de Brasília), na Arena Pernambuco, e o Bahia tem a vantagem do empate para se classificar às quartas de final. Caso o Retrô vença por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.

Lucho Rodríguez faz dois gols contra o Retrô (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Primeiro tempo com falha e domínio do Bahia

O Bahia começou o jogo como já se esperava do quarto colocado da Série A contra o 19º da Série C e se impôs na Arena Fonte Nova. O Tricolor pressionou e achou as melhores soluções pelas pontas diante de uma marcação truncada do Retrô no setor de meio-campo. Foi pelas beiradas, inclusive, que o time abriu o placar aos 18 minutos, depois de Lucho Rodríguez aproveitar cruzamento de Kayky na área para estufar as redes.

Um minuto depois, o atacante uruguaio mostrou que vive uma nova fase na temporada e desencantou de vez. Ele aproveitou falha do zagueiro Robson e saiu de cara com Volpi para ampliar. O Bahia tinha total controle do jogo até os 32 minutos, quando Ronaldo errou na saída de bola e chutou em cima de Diego Guerra, filho do dono do Retrô, que diminuiu para a Fênix de Camaragibe em um gol "sem querer".

Depois de uma série de erros de Marcos Felipe, que ficou no banco de reservas, essa falha de Ronaldo é uma prova de que o Tricolor realmente precisa de um goleiro para ser titular. Após o gol, o Retrô conseguiu se segurar diante de um Bahia pouco efetivo na reta final do primeiro tempo.

Cauly em ação contra o Retrô (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Retrô corre atrás e segue na disputa

O Bahia voltou com mais volume de ataque no segundo tempo e assustou em dois chutes de fora da área de Rodrigo Nestor, mas não dava para esquecer que o Retrô estava vivo no jogo. E em alguns momentos o time parece ter esquecido. Em chegada perigosa pela ponta esquerda, Fialho cruzou na medida para cabeceio perigoso de Mike na área, que exigiu grande defesa de Ronaldo, aos nove minutos.

Diante da estreita vantagem no placar, Rogério Ceni acionou seus principais jogadores para tentar deixar o Bahia mais ativo no jogo. Só com as entradas de Everton Ribeiro, Ademir, Erick Pulga, Jean Lucas e Luciano Juba, no decorrer do segundo tempo, o Tricolor deixou de ter uma posse de bola improdutiva e, de fato, mostrou porquê é tão favorito no confronto que seguia aberto até os 33 minutos — vale lembrar que foram permitidas seis alterações para cada lado por conta da substituição de Diego Guerra por concussão.

Foi exatamente aos 33 minutos que Everton Ribeiro e Ademir justificaram a escolha de Rogério Ceni e armaram grande jogada que terminou em gol de Willian José. Mas, quando tudo parecia resolvido, o Bahia não conseguiu neutralizar o Retrô e deixou a Fênix de Camaragibe sonhar mais uma vez. A equipe visitante acreditou em um bom resultado a todo momento e conseguiu sair da Arena Fonte Nova com a desvantagem mínima graças ao gol de Mascote aos 41 minutos.

Ademira em Bahia x Retrô (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

No final, o Bahia se segurou com um a menos por conta da lesão de Erick Pulga para não sair da Arena Fonte Nova com maiores surpresas. Depois do apito final, os atletas ouviram sonoras vaias da torcida. Bom para o Retrô, que volta vivo para a Arena Pernambuco e com a sensação de que é possível chegar às quartas de final.

Se a ideia de Rogério Ceni era criar gordura na primeira partida para administrar o elenco na próxima quarta, talvez ele tenha que repensar a estratégia.

Próximos jogos de Bahia e Retrô

O Bahia agora tem dois dias de preparação antes da partida contra o Sport, marcada para as 16h deste sábado (horário de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 18ª rodada do Brasileirão.

Já o Retrô tem clássico marcado para as 19h deste domingo (horário de Brasília) contra o Náutico, nos Aflitos, pela 15ª rodada da Série C.

Ficha técnica ✅

BAHIA 3 X 2 RETRÔ

OITAVAS (IDA) – COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quarta-feira, 30 de julho, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

🥅 Gols: Lucho Rodríguez, 18'/1ºT e 19'/1ºT, Willian José, 33'/2ºT (Bahia); Diego Guerra, 32'/1ºT, Mascote, 41'/2ºT (Retrô);

🟨 Cartões amarelos: Mike (Retrô); Acevedo (Bahia);

🟥 Cartões vermelhos: -

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 29.308;

💸 Renda: R$ 759.650,00.

⚽ ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Iago Borduchi (Luciano Juba); Acevedo, Nestor (Jean Lucas), Michel Araújo (Everton Ribeiro) e Cauly (Willian José); Kayky (Ademir) e Lucho Rodríguez (Erick Pulga).

RETRÔ (Técnico: Itamar Schülle)

Volpi; Eduardo Porto (Júnior Fialho), Robson, Rayan Ribeiro e Salomão (João Lucas); Iba Ly, Richard Franco, Diego (Maike/Radsley) e Gledson; Vágner Love (Mascote) e Tales (Rômulo).

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP);

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF);

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).