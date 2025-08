Liverpool x Athletic Bilbao: onde assistir, horário e prováveis escalações

Liverpool e Athletic Bilbao se enfrentam nesta segunda-feira (4), às 13h (de Brasília), no estádio de Anfield, em Liverpool, em amistoso internacional de pré-temporada. A partida terá transmissão ao vivo pela DAZN (streaming).



O Liverpool chega em bom momento para o confronto, embalado pelos resultados positivos obtidos ao longo da preparação. Após estrear na pré-temporada com goleada sobre o Stoke City por 5 a 0, os Reds também superaram o Preston (3 a 1) e o Yokohama F. Marinos (3 a 1). A única derrota aconteceu diante do Milan, em um confronto movimentado que terminou 4 a 2 para os italianos. Este será o primeiro jogo em Anfield desde a morte de Diogo Jota, o que traz um clima simbólico ao reencontro da torcida com a equipe.

Ficha Técnica LIV BIL Amistoso Data e Hora segunda-feira, 4 de agosto, às 13h (de Brasília) Local Anfield, em Liverpool (ING) Árbitro Onde assistir DAZN

O Athletic Bilbao, por sua vez, faz uma preparação mais irregular. O time basco venceu apenas um dos quatro amistosos realizados até aqui: 1 a 0 sobre o Ponferradina. Nos demais jogos, acumulou derrotas para Alavés (1 a 0), PSV (2 a 1) e Racing Santander (2 a 1). A equipe comandada por Ernesto Valverde busca ajustes principalmente no setor defensivo, que sofreu gols em todos os compromissos. O jogo contra o Liverpool será um teste importante contra um adversário de alto nível técnico.

Tudo sobre o amistoso entre Liverpool e Athletic Bilbao (onde assistir, horário, escalações e local):

Liverpool x Athletic Bilbao

Amistoso — Pré-temporada 2025

📆 Data e horário: segunda-feira, 4 de agosto, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Anfield, em Liverpool (Inglaterra)

👁️ Onde assistir: DAZN (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Liverpool (Técnico: Arne Slot)

Mamardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch, Wirtz; Salah, Gakpo, Ekitike

Athletic Bilbao (Técnico: Ernesto Valverde)

Simón; Hugo Rincón, Dani Vivian, Aitor Paredes, Yuri; Ruiz Inigo, Beñat Prados, Sancet; Iñaki Williams, Nico Williams, Berenguer

Liverpool x Athletic Bilbao se enfrentam em jogo válido por amistoso de pré-temporada (Arte: Lance!)

