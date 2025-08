Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (3), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são das séries A, B, C e D do Brasileirão, amistosos internacionais e entre outros mais.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 3 de agosto de 2025)

Brasileirão

Botafogo x Cruzeiro – 16h – Globo e Premiere

Corinthians x Fortaleza – 16h – Globo e Premiere

Atlético-MG x RB Bragantino – 18h30 – Premiere

Ceará x Flamengo – 18h30 – Record, CazéTV e Premiere

Vitória x Palmeiras – 19h30 – Premiere

Internacional x São Paulo – 20h30 – Prime Video

continua após a publicidade

➡️Clique para assistir no Premiere

Jogos de hoje: o Botafogo enfrenta o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Brasileirão Série B

Chapecoense x CRB – 16h – ESPN, SportyNet e Disney+

Athletico-PR x Paysandu – 18h30 – Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Brasileirão Série C

Maringá x Tombense – 16h30 – DAZN e SportyNet+

São Bernardo x Tombense – 16h30 – SportyNet+

Náutico x Retrô – 19h – DAZN e SportyNet

Ypiranga x Caxias – 19h – SportyNet (+ e YouTube)

Brasileirão Série D (segunda fase)

Central de Caruaru x Lagarto – 16h – Metrópoles (YouTube)

Joinville x Cianorte – 16h – Metrópoles (YouTube)

Juazeirense x América-RN – 16h – Metrópoles (YouTube)

Manaus x Imperatriz – 17h – Metrópoles (YouTube)

Sergipe x Santa Cruz – 17h – Metrópoles (YouTube)

Independência x Altos – 19h – Metrópoles (YouTube)

Marcílio Dias x Inter de Limeira – 19h – Metrópoles (YouTube)

continua após a publicidade

Amistoso Internacional

Tottenham x Newcastle – 8h – ESPN e Disney+

Napoli x Brest – 14h – OneFootball

Porto x Atlético de Madrid – 15h – SportyNet (YouTube)

Bournemouth x West Ham – 15h – ESPN 4 e Disney+

Manchester United x Everton – 18h – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Inglês (terceira divisão)

Stockport x Bolton – 8h – Disney+

Campeonato Belga

Genk x Royal Antwerp – 8h30 – DAZN

Cercle Brugge x Anderlecht – 11h – DAZN

Campeonato Alemão (terceira divisão)

Greuther Furth x Dynamo Dresden – 8h30 – OneFootball

Hannover 96 x Kaiserslautern – 8h30 – Canal GOAT e OneFootball

Magdeburg x Eintracht Braunschweig – 8h30 – OneFootball

Campeonato Ucraniano

Episentr Dunayivtsi x Shakhtar Donetsk – 9h30 – OneFootball

Campeonato Norueguês

Ham-kam x Bodo Glimt – 9h30 – OneFootball

Molde x Bryne – 12h – OneFootball

KFUM Oslo x Rosenborg – 12h – OneFootball

Stromsgodset x Haugesund – 12h – OneFootball

Valerenga x Sandefjord – 12h – OneFootball

Copa Paulista

Portuguesa Santista x São Caetano – 10h – Paulistão (YouTube)

Primavera x Paulista – 11h – Paulistão (YouTube)

São José x Santo André – 15h – Paulistão (YouTube)

Paulistão Feminino

Corinthians (F) x Palmeiras (F) – 11h – Sportv

Santos (F) x Realidade Jovem (F) – 15h – UOL Play

➡️Clique para assistir no Sportv

Campeonato Escocês

Celtic x St. Mirren – 12h30 – Canal GOAT

Campeonato Uruguaio

Racing-URU x Montevideo Wanderers – 12h30 – Disney+

Liverpool-URU x Danubio – 15h – Disney+

Plaza Colonia x Miramar Misiones – 17h30 – Disney+

NWSL (Liga feminina dos EUA)

Washington Spirit (F) x Portland Thorns (F) – 13h30 – ESPN e Disney+

Orlando Pride (F) x Utah Royals (F) – 19h – Canal GOAT

Campeonato Peruano

Huancayo x Ayacucho – 17h – Fanatiz

Leagues Cup

FC Cincinnati x Juárez – 18h30 – Apple TV+

Chivas Guadalajara x Charlotte FC – 20h50 – Apple TV+

Monterrey x New York Red Bulls – 21h30 – Apple TV+

Colorado Rapids x Club Tijuana – 22h30 – Apple TV+

Los Angeles Galaxy x Cruz Azul – 23h30 – Apple TV+

Seattle Sounders x Santos Laguna – 23h30 – Apple TV+

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.