Remo e Vasco se enfrentam nesta sábado (11), às 16h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida pela TV Globo e pelo Premiere.

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Ficha do jogo REM VAS 11ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora sábado, 11 de abril de 2026 Local Mangueirão Árbitro Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE) Assistentes Luanderson Lima dos Santos (BA) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) Var Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN) Onde assistir Não definido

Como chegam Remo e Vasco para o confronto?

A equipe paraense chega pressionada para o confronto, mesmo após a vitória sobre o Amazonas pela Copa Verde no meio de semana. O Remo, comandado por Léo Condé, ocupa a antepenúltima posição no Campeonato Brasileiro e entra em campo sob pressão por um melhor desempenho na competição. Apesar disso, a equipe deve ter força máxima, já que utilizou um time alternativo na partida mais recente.

Do lado do Vasco, a estratégia foi semelhante. O clube poupou seus principais jogadores na estreia pela Copa Sul-Americana e direciona o foco total para o Campeonato Brasileiro neste momento. A principal novidade deve ser o retorno do atacante Brenner, que desfalcou a equipe no clássico contra o Botafogo de Futebol e Regatas no último fim de semana devido a uma lesão no joelho.

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Brenner comemora o gol do Vasco na vitória por 2 a 0 no Campeonato Carioca de 2025 (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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✅ FICHA TÉCNICA

REMO X VASCO

BRASILEIRÃO - 11ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 11 de abril de 2026, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Mangueirão

📺 Onde assistir: Globo e Premiere

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

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Provável escalação do Remo

Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba, Mayk; Zé Ricardo, Picco, Braga; Jajá, Alef Manga e Taliari.

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Rojas, Andrés Gómez e David.

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