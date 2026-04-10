Remo x Vasco: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Leão Azul e Gigante da Colina se enfrentam neste sábado (11), no Mangueirão
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Remo e Vasco se enfrentam nesta sábado (11), às 16h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida pela TV Globo e pelo Premiere.
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Ficha do jogo
Como chegam Remo e Vasco para o confronto?
A equipe paraense chega pressionada para o confronto, mesmo após a vitória sobre o Amazonas pela Copa Verde no meio de semana. O Remo, comandado por Léo Condé, ocupa a antepenúltima posição no Campeonato Brasileiro e entra em campo sob pressão por um melhor desempenho na competição. Apesar disso, a equipe deve ter força máxima, já que utilizou um time alternativo na partida mais recente.
Do lado do Vasco, a estratégia foi semelhante. O clube poupou seus principais jogadores na estreia pela Copa Sul-Americana e direciona o foco total para o Campeonato Brasileiro neste momento. A principal novidade deve ser o retorno do atacante Brenner, que desfalcou a equipe no clássico contra o Botafogo de Futebol e Regatas no último fim de semana devido a uma lesão no joelho.
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✅ FICHA TÉCNICA
REMO X VASCO
BRASILEIRÃO - 11ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 11 de abril de 2026, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Mangueirão
📺 Onde assistir: Globo e Premiere
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
Provável escalação do Remo
Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba, Mayk; Zé Ricardo, Picco, Braga; Jajá, Alef Manga e Taliari.
Provável escalação do Vasco
Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Rojas, Andrés Gómez e David.
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