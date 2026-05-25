São Paulo x Boston River: onde assistir e prováveis escalações pela Sul-Americana
Jogo será no Morumbis
- Matéria
- Mais Notícias
O São Paulo e Boston River se enfrentam nesta terça-feira, dia 26 de maio, a partir das 19h (de Brasília), no Morumbis. O jogo vale pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana e decidirá o futuro das equipes na competição. A partida será transmitida pela ESPN e pela Disney+. Clique aqui para assistir pela Disney+.
Relacionadas
Ficha do jogo
Como chegam as equipes?
O São Paulo vive um jejum incômodo de oito jogos sem vencer, no momento mais complicado da temporada. Na Copa Sul-Americana, empatou com o Millonarios na última rodada, resultado que impediu a classificação antecipada. Ainda assim, a equipe lidera o Grupo C e depende apenas de uma vitória para avançar às oitavas de final. Vale destacar que apenas o primeiro colocado de cada grupo garante vaga direta, enquanto o segundo disputa uma repescagem.
Já o Boston River chega sem chances de classificação. A equipe ocupa a 13ª colocação do Torneio Apertura do Campeonato Uruguaio e também atravessa uma fase complicada na temporada.
São Paulo x Boston River: onde assistir, horário e escalações
✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO X BOSTON RIVER
COPA SUL-AMERICANA - SEXTA RODADA
📆 Data e horário: terça-feira, 26 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Augusto Menendez (Peru)
🚩 Assistentes: Diego Jaimes (Peru) e Jose Castillo (Peru)
🖥️ VAR: Edwin Ordoñez (Peru)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
SÃO PAULO (Técnico: Dorival Júnior)
Rafael, Lucas Ramon, Alan Franco, Osorio e Wendell; Danielzinho, Pablo Maia e Artur; Luciano (Pedro Ferreira), Ferreirinha (Tapia) e Calleri.
BOSTON RIVER (Técnico: Ignacio Ithurralde)
Antúnez; Rivero, Martín González e Fernández; Vázquez, Barrios, Dafonte (Amado), O'Neil e Alexander González; Yair González e Bonfiglio (Gastón Ramírez).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias