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São Paulo x Boston River: onde assistir e prováveis escalações pela Sul-Americana

Jogo será no Morumbis

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Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 25/05/2026
13:23
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São Paulo e Boston River decidem futuros na Sul-Americana (Foto: Arte/ Lance!)
imagem cameraSão Paulo e Boston River decidem futuros na Sul-Americana (Foto: Arte/ Lance!)
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O São Paulo e Boston River se enfrentam nesta terça-feira, dia 26 de maio, a partir das 19h (de Brasília), no Morumbis. O jogo vale pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana e decidirá o futuro das equipes na competição. A partida será transmitida pela ESPN e pela Disney+. Clique aqui para assistir pela Disney+.

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Ficha do jogo

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SAO
BOS
Sul-Americana
6ª rodada
Data e Hora
26 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
Local
Morumbis, São Paulo
Árbitro
Augusto Menendez (Peru)
Assistentes
Diego Jaimes (Peru) e Jose Castillo (Peru)
Var
Edwin Ordoñez (Peru)
Onde assistir

Como chegam as equipes?

O São Paulo vive um jejum incômodo de oito jogos sem vencer, no momento mais complicado da temporada. Na Copa Sul-Americana, empatou com o Millonarios na última rodada, resultado que impediu a classificação antecipada. Ainda assim, a equipe lidera o Grupo C e depende apenas de uma vitória para avançar às oitavas de final. Vale destacar que apenas o primeiro colocado de cada grupo garante vaga direta, enquanto o segundo disputa uma repescagem.

Já o Boston River chega sem chances de classificação. A equipe ocupa a 13ª colocação do Torneio Apertura do Campeonato Uruguaio e também atravessa uma fase complicada na temporada.

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São Paulo em jogo contra o Boston River no Uruguai (Foto: Pool Pelaez Burga/DiaEsportivo/Folhapress)
São Paulo em jogo contra o Boston River no Uruguai (Foto: Pool Pelaez Burga/DiaEsportivo/Folhapress)

São Paulo x Boston River: onde assistir, horário e escalações

✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO X BOSTON RIVER
COPA SUL-AMERICANA - SEXTA RODADA

📆 Data e horário: terça-feira, 26 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Augusto Menendez (Peru)
🚩 Assistentes: Diego Jaimes (Peru) e Jose Castillo (Peru)
🖥️ VAR: Edwin Ordoñez (Peru)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Dorival Júnior)
Rafael, Lucas Ramon, Alan Franco, Osorio e Wendell; Danielzinho, Pablo Maia e Artur; Luciano (Pedro Ferreira), Ferreirinha (Tapia) e Calleri.

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BOSTON RIVER (Técnico: Ignacio Ithurralde)
Antúnez; Rivero, Martín González e Fernández; Vázquez, Barrios, Dafonte (Amado), O'Neil e Alexander González; Yair González e Bonfiglio (Gastón Ramírez).



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