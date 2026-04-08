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Após pedido de Diniz, Vasco perde coordenador de análise para o Corinthians

Lucas Vergne se despede do clube após quase oito anos

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/04/2026
17:40
Analista de desempenho do Vasco, Lucas Vergne, aceita convite do Corinthians (Foto: Reprodução)
imagem cameraAnalista de desempenho do Vasco, Lucas Vergne, aceita convite do Corinthians (Foto: Reprodução)
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O Vasco terá uma baixa importante fora das quatro linhas. Coordenador de análise de desempenho desde 2017, Lucas Vergne aceitou proposta do Corinthians e está de saída de São Januário. A decisão foi oficializada nesta quarta-feira (8), após convite ligado à chegada do técnico Fernando Diniz ao clube paulista.

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A ida de Vergne ao Corinthians tem relação direta com Diniz, com quem o profissional mantém boa relação desde a primeira passagem do treinador pelo Vasco, em 2021. O analista era considerado um nome de confiança do técnico, que solicitou sua contratação para compor a nova comissão técnica.

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Lucas Vergne estava no Vasco há quase oito anos e ocupava um papel estratégico na estrutura do futebol, sendo responsável pela coordenação da área de análise de desempenho.

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Além de Vergne, Diniz também tentou levar outro profissional do Vasco. O auxiliar permanente Bruno Lazaroni foi procurado, mas recusou o convite e seguirá em São Januário. Inclusive, Lazaroni teve papel recente ao assinar a súmula da partida contra o Barracas Central, na estreia da equipe na Copa Sul-Americana.

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Bruno Lazaroni em coletiva após eliminação do Vasco para o Fluminense no Campeonato Carioca (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Bruno Lazaroni em coletiva após eliminação do Vasco para o Fluminense no Campeonato Carioca (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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