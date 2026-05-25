Santos x Deportivo Cuenca: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana

O Santos encara o Deportivo Cuenca nesta terça-feira (26), às 21h30 (de Brasília), pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Peixe vem de derrota por 3 a 2 para o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, no último sábado (23), em Porto Alegre.

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O Alvinegro Praiano não poderá contar mais uma vez com Neymar, que sofreu um edema na panturrilha direita e se prepara para disputar a quarta Copa do Mundo da carreira. O camisa 10 se apresenta à Seleção Brasileira na próxima quarta-feira (27), na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. O duelo será transmitido ao vivo pelo Disney+ (clique aqui para assistir). Além do SBT (TV aberta) e ESPN (TV fechada) e Paramount+ (streaming).

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Ficha do jogo SAN DEP 6ª rodada Copa Sul-Americana Data e Hora 26 de maio de 2026; às 21h30 (de Brasília) Local Vila Belmiro (Santos, SP) Árbitro Jhon Opsina (COL) Assistentes Jhon Gallego (COL) e David Fuentes (COL) Var Nicolas Gallo (COL) Onde assistir

Como chega o Santos para a decisão?

O Santos chega pressionado para a disputa da última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O time precisa vencer o Deportivo Cuenca por pelo menos cinco gols de diferença e ainda torcer por uma derrota do San Lorenzo diante do Recoleta. Assim, o cenário mais provável para o Peixe é garantir uma vaga nos playoffs da competição continental com uma vitória sobre o Cuenca.

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O técnico Cuca poderá contar com o retorno do atacante Álvaro Barreal, que cumpriu suspensão na última partida. Por outro lado, Lucas Veríssimo terá de cumprir suspensão e pode ser substituído por Luan Peres ou João Ananias.

Além disso, Gabriel Menino iniciou a transição física após lesão no músculo posterior da coxa direita, enquanto Benjamín Rollheiser segue como dúvida após sentir um problema muscular.

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Ficha Técnica:

⚽SANTOS x DEPORTIVO CUENCA - 6ª rodada da Copa Sul-Americana

📲 Terça-feira, dia 26 de maio de 2026

📍Estádio: Vila Belmiro (Santos, SP)

⏰Horário: 21h30 (de Brasília)

📺Onde assistir: ESPN (TV fechada), SBT (TV aberta), Paramount+ e Disney+ (streaming)

🗣️Arbitragem: Jhon Opsina (COL)

🚩Assistentes: Jhon Gallego (COL) e David Fuentes (COL)

📟 VAR: VAR: Nicolas Gallo (COL)

Provável escalação do Santos:

SANTOS (Técnico: Cuca) Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique e Miguelito; Gabriel Bontempo, Barreal e Gabigol

Agenda do Santos até a pausa para a Copa do Mundo:

26.05 (terça-feira) - Santos x Deportivo Cuenca (Equador) - 21h30 - Vila Belmiro - Sul-Americana (6ª rodada - Grupo D)

30.05 (sábado) - Santos x Vitória - 21h - Vila Belmiro - Brasileirão (18ª rodada)

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