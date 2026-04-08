Decisão de Renato Gaúcho surpreende rival após empate com o Vasco: 'Nunca havia escutado'

A ausência de Renato Gaúcho na delegação do Vasco para a estreia na Copa Sul-Americana, na Argentina, repercutiu até no lado adversário. Após o empate sem gols com o Barracas Central, no estádio Florencio Sola, o meia Dardo Miloc afirmou que a decisão causou estranhamento entre os jogadores do time argentino.

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- Eu, como argentino, nunca havia escutado que um líder faltasse à condução ou que resolvessem dessa maneira. Me chamou a atenção, sim - declarou o Miloc.

Miloc e Adson disputam a bola na partida entre Vasco e Barracas (Foto: Juan Mabromata/AFP)

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Sem Renato à beira do campo, o Vasco foi comandado pelo auxiliar Marcelo Salles, com apoio de Bruno Lazaroni. O treinador optou por permanecer no Rio de Janeiro ao lado do elenco principal, decisão que não é inédita em sua carreira — em 2025, quando estava no Fluminense, também deixou de viajar para um duelo contra o Unión Española, pela mesma competição.

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➡️ Lazaroni revela estratégia de Renato Gaúcho na partida entre Vasco e Barracas

Marcelo Salles durante a partida entre Vasco e Barracas Central (Foto: Juan Mabromata/AFP)

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A escolha está diretamente ligada ao planejamento do clube para a sequência da temporada. Renato prioriza o Campeonato Brasileiro neste momento e manteve no Rio os principais jogadores para preparação. A equipe realiza seu último treino na cidade nesta quarta-feira (9) e, na quinta-feira (10), embarca para o Pará. Já em Belém, o elenco treina na quinta e na sexta-feira no CT do Paysandu antes de enfrentar o Remo, no sábado (11).

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