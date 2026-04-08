Decisão de Renato Gaúcho surpreende rival após empate com o Vasco: 'Nunca havia escutado'
Atleta revela surpresa com decisão do treinador de ficar no Rio de Janeiro
- Matéria
- Mais Notícias
A ausência de Renato Gaúcho na delegação do Vasco para a estreia na Copa Sul-Americana, na Argentina, repercutiu até no lado adversário. Após o empate sem gols com o Barracas Central, no estádio Florencio Sola, o meia Dardo Miloc afirmou que a decisão causou estranhamento entre os jogadores do time argentino.
Jornalista critica participação do Vasco na Sul-Americana
Fora de Campo
Foto de Renato Gaúcho no Rio durante jogo do Vasco na Argentina gera críticas: ‘Ridículo’
Fora de Campo
Ex-Vasco se destaca por time de Portugal; Cruz-Maltino ainda mantém percentual do atleta
Vasco
- Eu, como argentino, nunca havia escutado que um líder faltasse à condução ou que resolvessem dessa maneira. Me chamou a atenção, sim - declarou o Miloc.
➡️JP e Avellar deixam boa impressão em estreia do Vasco na Sul-Americana
Sem Renato à beira do campo, o Vasco foi comandado pelo auxiliar Marcelo Salles, com apoio de Bruno Lazaroni. O treinador optou por permanecer no Rio de Janeiro ao lado do elenco principal, decisão que não é inédita em sua carreira — em 2025, quando estava no Fluminense, também deixou de viajar para um duelo contra o Unión Española, pela mesma competição.
➡️ Lazaroni revela estratégia de Renato Gaúcho na partida entre Vasco e Barracas
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!
A escolha está diretamente ligada ao planejamento do clube para a sequência da temporada. Renato prioriza o Campeonato Brasileiro neste momento e manteve no Rio os principais jogadores para preparação. A equipe realiza seu último treino na cidade nesta quarta-feira (9) e, na quinta-feira (10), embarca para o Pará. Já em Belém, o elenco treina na quinta e na sexta-feira no CT do Paysandu antes de enfrentar o Remo, no sábado (11).
➡️ Aposte em Remo x Vasco pelo Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
- Matéria
- Mais Notícias