Vasco inaugura busto em homenagem a Pai Santana no museu do clube

O futebol é cercado de figuras importantes que vão além do campo e permeiam o imaginário do torcedor. Nesta quarta-feira (8) o Vasco inaugurou um busto em tributo a Eduardo Santana, o Pai Santana, um dos grandes personagens da história do clube. A homenagem ficará exposta no museu do clube, em São Januário.

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Figura muito querida pela torcida, Pai Santana ultrapassava o papel tradicional dentro do futebol. Ele costumava realizar um ritual antes das partidas, ajoelhando-se, estendendo a bandeira do Vasco e beijando-a, demonstrando toda sua devoção ao clube. Presente nas arquibancadas por décadas, fez parte do imaginário vascaíno principalmente durante os anos 70, 80 e 90, período considerado uma das fases mais vitoriosas da equipe.

— O busto inaugurado hoje no museu é uma homenagem a quem ajudou a construir, com afeto e entrega, a grandeza do Club de Regatas Vasco da Gama — publicou o clube.

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Nascido em Andrelândia (MG), em 1934, Eduardo Santana iniciou sua trajetória no Vasco em 1970. Ao longo dos anos, participou de momentos históricos, incluindo as conquistas de quatro Campeonatos Brasileiros (1974, 1989, 1997 e 2000), a Copa Mercosul de 2000 e a Libertadores de 1998.

Em 2006, sofreu um AVC que o afastou de suas atividades, após enfrentar também duas isquemias. Pai Santana faleceu em 1º de novembro de 2011, vítima de insuficiência respiratória causada por uma pneumonia, justamente no ano em que o Vasco conquistou seu último título nacional, a Copa do Brasil, sobre o Coritiba.

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