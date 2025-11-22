O fim de semana promete grandes emoções no futebol internacional com duelos imperdíveis entre seleções para os fãs do esporte. O Lance! selecionou cinco partidas de destaque para você acompanhar entre sábado (22) e domingo (23). Então, já anota na agenda e não perca!

📅 Cinco jogos do futebol internacional para assistir no fim de semana

(La Liga) Barcelona x Athletic Bilbao

O destaque da partida é o retorno emocionante do Barcelona ao Camp Nou após 909 dias de obras, embora com capacidade reduzida. Em campo, a equipe de Hansi Flick ocupa a vice-liderança e ostenta o melhor ataque da liga (32 gols), mas enfrenta uma preocupante fragilidade defensiva, sem conseguir sair de campo sem sofrer gols há 10 partidas.

O Athletic Bilbao, atual 7º colocado e oscilando na temporada, terá a difícil missão de jogar sem sua torcida (barrada por segurança) e tentar superar um histórico recente onde o Barça domina os confrontos em casa.

(Premier League) Newcastle x Manchester City

O Newcastle recebe o Manchester City em um momento delicado, ocupando a 14ª posição e vindo de duas derrotas seguidas, mas aposta todas as fichas em sua força no St James' Park, onde venceu seus últimos cinco jogos. O desafio, porém, é monumental: o City, vice-líder e vindo de uma vitória contundente sobre o Liverpool, recuperou sua melhor forma (11 vitórias nos últimos 14 jogos).

Além disso, o retrospecto histórico pesa muito a favor de Pep Guardiola, já que o City marcou gols nos últimos 33 confrontos contra os Magpies e o técnico Eddie Howe nunca venceu o Citizens em 18 tentativas na liga.

(Serie A) Napoli x Atalanta

O Napoli entra em campo em meio a turbulências, com o técnico Antonio Conte pressionado após uma derrota para o Bologna e declarações polêmicas. Apesar disso, o time é vice-líder e ainda não perdeu em casa nesta temporada.

Do outro lado, a Atalanta vive uma crise profunda: sem vencer há oito jogos e na 13ª posição, a equipe demitiu Ivan Juric e estreia o novo técnico Raffaele Palladino. Curiosamente, apesar da má fase, La Dea venceu as duas últimas visitas a Nápoles por 3 a 0, um histórico recente que tentarão repetir para sair do buraco.

(Premier League) Arsenal x Tottenham

O North London Derby coloca frente a frente o líder Arsenal e o 5º colocado Tottenham em um duelo de estilos. O Arsenal, que tem quatro pontos de vantagem na ponta, aposta na melhor defesa da liga em casa (apenas um gol sofrido no Emirates).

O Tottenham chega como o melhor visitante da competição, tendo conquistado 13 de 15 pontos possíveis fora de casa. Apesar do empate recente dos Gunners contra o Sunderland, o histórico do clássico favorece o lado vermelho, que venceu cinco dos últimos seis duelos e busca a quarta vitória consecutiva no derby pela primeira vez na era Premier League.

(Serie A) Inter de Milão x Milan

O Derby della Madonnina é um confronto direto pelo título italiano. A Inter, líder da competição e dona do melhor ataque (26 gols), vive grande fase sob o comando do técnico estreante Cristian Chivu, vencendo sete dos últimos oito jogos.

O Milan, em 3º lugar e apenas dois pontos atrás, aposta na estabilidade trazida pelo veterano Massimiliano Allegri e na vantagem física de não disputar competições europeias, defendendo uma invencibilidade de 10 partidas. O duelo põe à prova o ataque avassalador da Inter contra a consistência tática do Milan.

