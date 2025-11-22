O sonho era uma final 100% brasileira do Mundial de Vôlei de Praia. Porém, a meta não foi alcançada, já que tanto Thâmela e Vic quanto Carol e Rebecca caíram nas semifinais da competição. Agora, as parcerias se enfrentam em busca da medalha de bronze. A partida acontece na madrugada deste sábado (22) para domingo (23), às 2h30 (de Brasília), em Adelaide, na Austrália. O confronto terá transmissão do Sportv 2 e da VBTV.

continua após a publicidade

➡️ Thâmela e Vic ficam fora da final do Mundial de Vôlei de Praia

➡️ Carol e Rebecca lutam, mas não avançam à final do Mundial

O duelo coloca frente a frente as duas duplas melhores ranqueadas no mundo. Thâmela e Vic ocupam o primeiro lugar, seguidas por Carol e Rebecca. Em setembro, as equipes mediram forças na final da Etapa do Rio de Janeiro do Elite 16, principal categoria do Circuito Mundial. Na ocasião, Carol e Rebecca levaram a melhor, ao vencerem por 2 sets a 1 (18/21, 21/18 e 15/11).

Duplas brasileiras perdem na semifinal do Mundial de Vôlei de Praia

A primeira dupla brasileira a entrar em ação pela semifinal do Mundial foi Thâmela e Vic, na madrugada deste sábado (22). As brasileiras foram dominadas o jogo todo e superadas por Tina e Anastasija, da Letônia, por 2 sets a 0 (21/10 e 21/16). Já pela manhã, foi a vez de Carol e Rebecca. A parceria começou bem, mas levou a virada das americanas Nuss e Brasher, com as parciais de 21/19, 22/24 e 6/15.

continua após a publicidade

Thâmela e Vic na semifinal do Mundial de Vôlei de Praia 2025 (Foto: Volleyball World)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

✅Ficha técnica

Mundial de Vôlei de Praia - Disputa pelo terceiro lugar

📆 Data e hora: domingo, 23 de novembro de 2025, às 2h30 (de Brasília);

📍 Local: Adelaide, na Austrália;

📺 Onde assistir: SporTV 2 e no streaming Volleyball World TV (VBTV).