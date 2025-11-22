Arsenal e Tottenham se enfrentam neste domingo (23), em jogo válido pela Premier League. A bola rola às 13h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres (ING), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir pelo Disney+



O Arsenal, líder da Premier League, chega para o clássico buscando retomar o caminho das vitórias após um empate frustrante contra o recém-promovido Sunderland, que encerrou uma sequência de mais de 800 minutos sem sofrer gols da defesa dos Gunners. Com uma vantagem de quatro pontos na liderança (que pode cair para um), a equipe de Mikel Arteta aposta na força do Emirates Stadium, onde sofreu apenas um gol em toda a temporada. Além da solidez defensiva em casa, o Arsenal confia no retrospecto recente dominante contra o maior rival, tendo vencido cinco dos últimos seis confrontos diretos.

O Tottenham visita o território inimigo ostentando a melhor campanha como visitante da liga, tendo conquistado 13 dos 15 pontos disputados fora de casa. A equipe de Thomas Frank ocupa a 5ª posição e vem de um empate doloroso por 2 a 2 contra o Manchester United, sofrendo um gol no último minuto que a impediu de subir na tabela.

Tudo sobre o jogo entre Arsenal e Tottenham pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Arsenal x Tottenham

Premier League

📆 Data e horário: domingo, 23 de novembro, às 13h30 (de Brasília)

📍 Local: Emirates Stadium, em Londre (ING)

👁️ Onde assistir: Disney+

🟨 Arbitragem: Michael Oliver (árbitro); Stuart Burt e James Mainwaring (assistentes); Lewis Smith (quarto árbitro)

📺 VAR: Stuart Attwell

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Arsenal (Técnico: Mikel Arteta):

Raya; Timber, Saliba, Mosquera, Hincapie; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Merino, Trossard

Tottenham (Técnico: Thomas Frank):

Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Palhinha, Sarr; Kudus, Simons, Odobert; Richarlison

Tottenham venceu Arsenal por 1 a 0 em amistoso de pré-temporada (Foto: Peter PARKS / AFP)

