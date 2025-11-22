menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Arsenal x Tottenham: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela Premier League

Avatar
Lance!
Londres (ING)
Dia 22/11/2025
10:00
(Foto: Arte/Lance!)
imagem camera(Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Arsenal e Tottenham se enfrentam neste domingo (23), em jogo válido pela Premier League. A bola rola às 13h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres (ING), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir pelo Disney+

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

ARS
TOT
12ª rodada
Premier League
Data e Hora
Domingo, 23 de novembro, às 13h30 (de Brasília)
Local
Emirates Stadium, em Londres (ING)
Árbitro
Michael Oliver
Assistentes
Stuart Burt e James Mainwaring
Var
Stuart Attwell
Onde assistir

O Arsenal, líder da Premier League, chega para o clássico buscando retomar o caminho das vitórias após um empate frustrante contra o recém-promovido Sunderland, que encerrou uma sequência de mais de 800 minutos sem sofrer gols da defesa dos Gunners. Com uma vantagem de quatro pontos na liderança (que pode cair para um), a equipe de Mikel Arteta aposta na força do Emirates Stadium, onde sofreu apenas um gol em toda a temporada. Além da solidez defensiva em casa, o Arsenal confia no retrospecto recente dominante contra o maior rival, tendo vencido cinco dos últimos seis confrontos diretos.

continua após a publicidade

O Tottenham visita o território inimigo ostentando a melhor campanha como visitante da liga, tendo conquistado 13 dos 15 pontos disputados fora de casa. A equipe de Thomas Frank ocupa a 5ª posição e vem de um empate doloroso por 2 a 2 contra o Manchester United, sofrendo um gol no último minuto que a impediu de subir na tabela.

Tudo sobre o jogo entre Arsenal e Tottenham pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Arsenal x Tottenham
Premier League
📆 Data e horário: domingo, 23 de novembro, às 13h30 (de Brasília)
📍 Local: Emirates Stadium, em Londre (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+
🟨 Arbitragem: Michael Oliver (árbitro); Stuart Burt e James Mainwaring (assistentes); Lewis Smith (quarto árbitro)
📺 VAR: Stuart Attwell

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Arsenal (Técnico: Mikel Arteta):
Raya; Timber, Saliba, Mosquera, Hincapie; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Merino, Trossard

Tottenham (Técnico: Thomas Frank):
Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Palhinha, Sarr; Kudus, Simons, Odobert; Richarlison

➡️Premier League pode adotar 'teto salarial' igual NBA e NFL; entenda

Tottenham venceu Arsenal por 1 a 0 em amistoso de pré-temporada (Foto: Peter PARKS / AFP)
Tottenham venceu Arsenal por 1 a 0 em amistoso de pré-temporada (Foto: Peter PARKS / AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias