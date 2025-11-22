GP de Las Vegas: horário e onde assistir à corrida da F1 nesta madrugada
Etapa tem Lando Norris na pole e Gabriel Bortoleto na 18ª posição
A Fórmula 1 (F1) chega em Las Vegas para a 22ª etapa da temporada. A prova noturna acontece na Strip, principal avenida de Las Vegas. A corrida acontece às 1h (de Brasília), na madrugada de sábado para domingo. Lando Norris larga na pole, Max Verstappen é segundo e Carlos Sainz sai da terceira posição. O brasileiro Gabriel Bortoleto sai da 18ª posição após classificação ruim.
➡️ Norris é pole em Las Vegas; Bortoleto vai mal e larga em 18º na F1
A classificação aconteceu sob chuva e pista molhada. Os pneus azuis — para chuva intensa — foi usado em toda a sessão. O brasileiro Gabriel Bortoleto caiu no Q1, primeira parte da classificação. Ele larga da 18ª posição. Na disputa pelo título e na frente do campeonato, Lando Norris pode se dar bem com a pole position. Oscar Piastri, principal oponente do britânico, é somente o quinto.
Max Verstappen é o segundo no grid de largada e ele precisa terminar no mínimo nesta posição para continuar na disputa pelo título sem depender do erro dos oponentes. Ele tem 341 pontos contra 390 de Norris. O vice-líder continua com Oscar Piastri, com 366.
Grid de largada - GP de Las Vegas de F1
|Pos.
|Piloto
|Equipe
|Q1
|Q2
|Q3
1º
Lando Norris
McLaren
1:55.473
1:51.379
1:47.934
2º
Max Verstappen
Red Bull Racing
1:53.458
1:51.593
1:48.257
3º
Carlos Sainz
Williams
1:54.873
1:51.144
1:48.296
4º
George Russell
Mercedes
1:53.144
1:50.935
1:48.803
5º
Oscar Piastri
McLaren
1:54.544
1:52.126
1:48.961
6º
Liam Lawson
Racing Bulls
1:54.828
1:51.621
1:49.062
7º
Fernando Alonso
Aston Martin
1:53.739
1:51.865
1:49.466
8º
Isack Hadjar
Racing Bulls
1:55.613
1:51.120
1:49.554
9º
Charles Leclerc
Ferrari
1:54.814
1:51.952
1:49.872
10º
Pierre Gasly
Alpine
1:54.432
1:51.760
1:51.540
11º
Nico Hulkenberg
Sauber
1:54.555
1:52.781
-
12º
Lance Stroll
Aston Martin
1:54.416
1:52.850
-
13º
Esteban Ocon
Haas
1:54.635
1:52.987
-
14º
Oliver Bearman
Haas
1:56.016
1:53.094
-
15º
Franco Colapinto
Alpine
1:54.847
1:53.683
-
16º
Alexander Albon
Williams
1:56.220
-
-
17º
Kimi Antonelli
Mercedes
1:56.314
-
-
18º
Gabriel Bortoleto
Sauber
1:56.674
-
-
19º
Yuki Tsunoda
Red Bull Racing
1:56.798
-
-
20º
Lewis Hamilton
Ferrari
1:57.115
-
-
GP de Las Vegas de F1: horários e onde assistir
QUINTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 21h (de Brasília) | BandSports e F1TV
SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 2 - 1h | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 3 - 21h30 | BandSports e F1TV
SÁBADO, 21 DE NOVEMBRO
🏎️ Classificação - 1h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINDO, 22 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 1h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
