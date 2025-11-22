GP de Las Vegas: horário e onde assistir à corrida da F1 nesta madrugada

A Fórmula 1 (F1) chega em Las Vegas para a 22ª etapa da temporada. A prova noturna acontece na Strip, principal avenida de Las Vegas. A corrida acontece às 1h (de Brasília), na madrugada de sábado para domingo. Lando Norris larga na pole, Max Verstappen é segundo e Carlos Sainz sai da terceira posição. O brasileiro Gabriel Bortoleto sai da 18ª posição após classificação ruim.

Norris é pole em Las Vegas; Bortoleto vai mal e larga em 18º na F1

A classificação aconteceu sob chuva e pista molhada. Os pneus azuis — para chuva intensa — foi usado em toda a sessão. O brasileiro Gabriel Bortoleto caiu no Q1, primeira parte da classificação. Ele larga da 18ª posição. Na disputa pelo título e na frente do campeonato, Lando Norris pode se dar bem com a pole position. Oscar Piastri, principal oponente do britânico, é somente o quinto.

Laando Norris conquista a pole position no GP de Las Vegas de F1 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Max Verstappen é o segundo no grid de largada e ele precisa terminar no mínimo nesta posição para continuar na disputa pelo título sem depender do erro dos oponentes. Ele tem 341 pontos contra 390 de Norris. O vice-líder continua com Oscar Piastri, com 366.

Grid de largada - GP de Las Vegas de F1 Pos. Piloto Equipe Q1 Q2 Q3 1º Lando Norris McLaren 1:55.473 1:51.379 1:47.934 2º Max Verstappen Red Bull Racing 1:53.458 1:51.593 1:48.257 3º Carlos Sainz Williams 1:54.873 1:51.144 1:48.296 4º George Russell Mercedes 1:53.144 1:50.935 1:48.803 5º Oscar Piastri McLaren 1:54.544 1:52.126 1:48.961 6º Liam Lawson Racing Bulls 1:54.828 1:51.621 1:49.062 7º Fernando Alonso Aston Martin 1:53.739 1:51.865 1:49.466 8º Isack Hadjar Racing Bulls 1:55.613 1:51.120 1:49.554 9º Charles Leclerc Ferrari 1:54.814 1:51.952 1:49.872 10º Pierre Gasly Alpine 1:54.432 1:51.760 1:51.540 11º Nico Hulkenberg Sauber 1:54.555 1:52.781 - 12º Lance Stroll Aston Martin 1:54.416 1:52.850 - 13º Esteban Ocon Haas 1:54.635 1:52.987 - 14º Oliver Bearman Haas 1:56.016 1:53.094 - 15º Franco Colapinto Alpine 1:54.847 1:53.683 - 16º Alexander Albon Williams 1:56.220 - - 17º Kimi Antonelli Mercedes 1:56.314 - - 18º Gabriel Bortoleto Sauber 1:56.674 - - 19º Yuki Tsunoda Red Bull Racing 1:56.798 - - 20º Lewis Hamilton Ferrari 1:57.115 - -

GP de Las Vegas de F1: horários e onde assistir

QUINTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 21h (de Brasília) | BandSports e F1TV

SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino Livre 2 - 1h | BandSports e F1TV

🏎️ Treino Livre 3 - 21h30 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 21 DE NOVEMBRO

🏎️ Classificação - 1h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINDO, 22 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida - 1h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real