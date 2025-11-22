menu hamburguer
Onde Assistir

GP de Las Vegas: horário e onde assistir à corrida da F1 nesta madrugada

Etapa tem Lando Norris na pole e Gabriel Bortoleto na 18ª posição

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/11/2025
05:40
Gabriel Bortoleto na classificação do GP de Las Vegas de F1 (Foto: Cristobal Herrera-Ulashkevich / Pool / AFP
imagem cameraGabriel Bortoleto na classificação do GP de Las Vegas de F1 (Foto: Cristobal Herrera-Ulashkevich / Pool / AFP
A Fórmula 1 (F1) chega em Las Vegas para a 22ª etapa da temporada. A prova noturna acontece na Strip, principal avenida de Las Vegas. A corrida acontece às 1h (de Brasília), na madrugada de sábado para domingo. Lando Norris larga na pole, Max Verstappen é segundo e Carlos Sainz sai da terceira posição. O brasileiro Gabriel Bortoleto sai da 18ª posição após classificação ruim.

A classificação aconteceu sob chuva e pista molhada. Os pneus azuis — para chuva intensa — foi usado em toda a sessão. O brasileiro Gabriel Bortoleto caiu no Q1, primeira parte da classificação. Ele larga da 18ª posição. Na disputa pelo título e na frente do campeonato, Lando Norris pode se dar bem com a pole position. Oscar Piastri, principal oponente do britânico, é somente o quinto.

Laando Norris conquista a pole position no GP de Las Vegas de F1 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)
Laando Norris conquista a pole position no GP de Las Vegas de F1 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Max Verstappen é o segundo no grid de largada e ele precisa terminar no mínimo nesta posição para continuar na disputa pelo título sem depender do erro dos oponentes. Ele tem 341 pontos contra 390 de Norris. O vice-líder continua com Oscar Piastri, com 366.

Grid de largada - GP de Las Vegas de F1

Pos.PilotoEquipeQ1Q2Q3

Lando Norris

McLaren

1:55.473

1:51.379

1:47.934

Max Verstappen

Red Bull Racing

1:53.458

1:51.593

1:48.257

Carlos Sainz

Williams

1:54.873

1:51.144

1:48.296

George Russell

Mercedes

1:53.144

1:50.935

1:48.803

Oscar Piastri

McLaren

1:54.544

1:52.126

1:48.961

Liam Lawson

Racing Bulls

1:54.828

1:51.621

1:49.062

Fernando Alonso

Aston Martin

1:53.739

1:51.865

1:49.466

Isack Hadjar

Racing Bulls

1:55.613

1:51.120

1:49.554

Charles Leclerc

Ferrari

1:54.814

1:51.952

1:49.872

10º

Pierre Gasly

Alpine

1:54.432

1:51.760

1:51.540

11º

Nico Hulkenberg

Sauber

1:54.555

1:52.781

-

12º

Lance Stroll

Aston Martin

1:54.416

1:52.850

-

13º

Esteban Ocon

Haas

1:54.635

1:52.987

-

14º

Oliver Bearman

Haas

1:56.016

1:53.094

-

15º

Franco Colapinto

Alpine

1:54.847

1:53.683

-

16º

Alexander Albon

Williams

1:56.220

-

-

17º

Kimi Antonelli

Mercedes

1:56.314

-

-

18º

Gabriel Bortoleto

Sauber

1:56.674

-

-

19º

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

1:56.798

-

-

20º

Lewis Hamilton

Ferrari

1:57.115

-

-

GP de Las Vegas de F1: horários e onde assistir

QUINTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 21h (de Brasília) | BandSports e F1TV

SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 2 - 1h | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 3 - 21h30 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 21 DE NOVEMBRO
🏎️ Classificação - 1h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINDO, 22 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 1h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

