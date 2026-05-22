Bologna x Inter de Milão: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo da Serie A
As equipes se enfrentam pela última rodada da competição
Bologna e Inter de Milão se enfrentam neste sábado (23), às 13h (de Brasília), no estádio Renato Dall'Ara, pela 38ª e última rodada da Serie A. Já campeã antecipada, a Inter apenas cumpre tabela, enquanto o Bologna encerra a temporada sem chances de classificação para competições europeias. A partida terá transmissão ao vivo no Disney+.
Como chegam as equipes para o jogo?
O Bologna entra em campo tentando fechar a temporada diante de sua torcida de maneira positiva. A equipe comandada por Vincenzo Italiano ocupa a oitava colocação, com 55 pontos, e já não possui chances matemáticas de alcançar a zona de classificação para torneios continentais.
A campanha irregular dentro de casa acabou pesando na reta final da temporada, especialmente após a vitória apertada sobre a Atalanta na rodada passada. O treinador ainda monitora as condições físicas de Cambiaghi, Casale e Vitik, que seguem como dúvidas para o confronto.
Do outro lado, a Inter de Milão chega embalada pela conquista antecipada do Campeonato Italiano e também pelo título da Copa da Itália. A equipe comandada por Cristian Chivu dominou a competição e abriu 13 pontos de vantagem sobre o vice-líder Napoli.
Mesmo com o título garantido, a Inter quer encerrar a temporada mantendo o alto nível de desempenho. No entanto, alguns jogadores importantes ficam fora da partida. Akanji, Dumfries e Thuram não viajaram, enquanto Hakan Çalhanoğlu segue ausente por questões físicas.
✅ FICHA TÉCNICA
Bologna 🆚 Inter de Milão
38ª rodada do Campeonato Italiano
📆 Data e horário: sábado, 23 de maio de 2026, às 13h (de Brasília).
📍 Local: Estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha, na Itália.
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+.
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴 Bologna
Skorupski; João Mário, Fauske, Lucumí e Miranda; Freuler, Pobega e Ferguson; Orsolini, Rowe e Castro.
Técnico: Vincenzo Italiano.
🔵 Inter de Milão
Sommer; Bisseck, de Vrij e Acerbi; Luís Henrique, Barella, Zielinski, Sucic e Dimarco; Bonny e Lautaro Martínez.
Técnico: Cristian Chivu.
