Onde Assistir

Bologna x Inter de Milão: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo da Serie A

As equipes se enfrentam pela última rodada da competição

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/05/2026
16:09
Favorite o Lance! no Google
As equipes se enfrentam pela última rodada da Serie A (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraAs equipes se enfrentam pela última rodada da Serie A (Foto: Arte/Lance!)
Bologna e Inter de Milão se enfrentam neste sábado (23), às 13h (de Brasília), no estádio Renato Dall'Ara, pela 38ª e última rodada da Serie A. Já campeã antecipada, a Inter apenas cumpre tabela, enquanto o Bologna encerra a temporada sem chances de classificação para competições europeias. A partida terá transmissão ao vivo no Disney+.

Ficha do jogo

BOL
INT
Campeonato
Serie A TIM 2025/2026
Data e Hora
23/05/2026, 13:00
Local
Stadio Renato Dall'Ara - Bologna
Árbitro
Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

O Bologna entra em campo tentando fechar a temporada diante de sua torcida de maneira positiva. A equipe comandada por Vincenzo Italiano ocupa a oitava colocação, com 55 pontos, e já não possui chances matemáticas de alcançar a zona de classificação para torneios continentais.

A campanha irregular dentro de casa acabou pesando na reta final da temporada, especialmente após a vitória apertada sobre a Atalanta na rodada passada. O treinador ainda monitora as condições físicas de Cambiaghi, Casale e Vitik, que seguem como dúvidas para o confronto.

Do outro lado, a Inter de Milão chega embalada pela conquista antecipada do Campeonato Italiano e também pelo título da Copa da Itália. A equipe comandada por Cristian Chivu dominou a competição e abriu 13 pontos de vantagem sobre o vice-líder Napoli.

Mesmo com o título garantido, a Inter quer encerrar a temporada mantendo o alto nível de desempenho. No entanto, alguns jogadores importantes ficam fora da partida. Akanji, Dumfries e Thuram não viajaram, enquanto Hakan Çalhanoğlu segue ausente por questões físicas.

✅ FICHA TÉCNICA

Bologna 🆚 Inter de Milão
38ª rodada do Campeonato Italiano

📆 Data e horário: sábado, 23 de maio de 2026, às 13h (de Brasília).
📍 Local: Estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha, na Itália.
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Bologna
Skorupski; João Mário, Fauske, Lucumí e Miranda; Freuler, Pobega e Ferguson; Orsolini, Rowe e Castro.
Técnico: Vincenzo Italiano.

🔵 Inter de Milão
Sommer; Bisseck, de Vrij e Acerbi; Luís Henrique, Barella, Zielinski, Sucic e Dimarco; Bonny e Lautaro Martínez.
Técnico: Cristian Chivu.

Bologna e Inter se enfrentam pela última rodada da Serie A (Foto: Arte/Lance!)
