Grêmio x Santos: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Santos entra em campo neste sábado (23) diante do Grêmio, às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe ocupa a 16ª colocação na competição, com 18 pontos, mesma pontuação do Corinthians, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.

continua após a publicidade

Já o Tricolor Gaúcho aparece logo à frente, em 15º lugar, também com 18 pontos. Ou seja, o confronto será direto na briga contra o Z4. As equipes se enfrentaram pela última vez em outubro do ano passado e empataram por 1 a 1, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. O duelo será transmitido ao vivo pelo Premiere.

Ficha do jogo GRE SAN 17ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora 23 de maio de 2026; 19h (de Brasília) Local Arena do Grêmio (Porto Alegre, RS) Árbitro Bruno Arleu de Araujo (RJ) Assistentes Guilherme Dias Camilo (MG) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) Var Rafael Traci (SC) Onde assistir

Como chegam os dois times?

O Grêmio não poderá contar com os suspensos Pedro Gabriel e Gabriel Mec. A principal novidade do treino desta sexta-feira (22) foi o volante Arthur, desfalque nos últimos seis jogos. O jogador se recuperou de uma lesão muscular na coxa direita, mas ainda é dúvida para a partida.

continua após a publicidade

A equipe vem de vitória no meio da semana por 2 a 0 sobre o Palestino, do Chile, na Arena do Grêmio, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Os gols foram marcados por Braithwaite e Pavon. O time ocupa a segunda colocação do Grupo F, com 10 pontos, atrás do Montevideo City Torque, líder com 12.

O Peixe também terá desfalques e não contará com Neymar, que sentiu um desconforto na panturrilha direita. O camisa 10 não deve mais entrar em campo pelo clube antes da disputa da Copa do Mundo. Barreal está suspenso, enquanto Rollheiser não viajou para Porto Alegre após sentir um problema muscular.

continua após a publicidade

O Alvinegro Praiano entrou em campo na última quarta-feira e empatou por 2 a 2 com o San Lorenzo, da Argentina, na Vila Belmiro, pela Copa Sul-Americana. A equipe segue na lanterna do Grupo D, com apenas quatro pontos conquistados, e acumula uma derrota e quatro empates consecutivos na competição.

Gabriel Barbosa foi titular na partida entre o Santos e o San Lorenzo. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Ficha Técnica:

⚽ GRÊMIO X SANTOS - 17ª rodada do Campeonato Brasileiro

📲 Sábado, dia 23 de maio de 2026

📍Estádio: Arena do Grêmio (Porto Alegre, RS)

⏰Horário: 19h (de Brasília)

📺Onde assistir: Premiere (clique para assistir ao vivo)

🗣️Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

🚩Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

📟 VAR: Rafael Traci (SC)

Prováveis escalações:

GRÊMIO (Técnico: Luís Castro) Weverton; Pavon, Luis Eduardo (Kannemann), Viery e Caio Paulista; Noriega, Pérez e Willian (Braithwaite); Enamorado, Amuzu e Carlos Vinicius.

SANTOS (Técnico: Cuca) Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonís Frías, Lucas Verissimo e Escobar; William Arão, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Miguelito; Rony e Gabigol.

+ Aposte nos jogos do Santos! ⚽

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável!