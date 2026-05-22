São Paulo x Botafogo: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Jogo será no Morumbis

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 22/05/2026
17:42
Equipes se enfrentam neste sábado (23) (Foto: Arte/ Lance!)
imagem cameraEquipes se enfrentam neste sábado (23) (Foto: Arte/ Lance!)
O São Paulo encara o Botafogo neste sábado, dia 23 de maio, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 17h (de Brasília), no Morumbis. O jogo será transmitido pela TV Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada), GeTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view). Clique para assistir no Premiere.

Ficha do jogo

São Paulo-escudo-onde-assistir
SAO
Botafogo-escudo-onde-assistir
BOT
17ª RODADA
CAMPEONATO BRASILEIRO
Data e Hora
23 de maio de 2026, 17h (de Brasília)
Local
Morumbis, São Paulo (SP)
Árbitro
Lucas Casagrande (PR)
Assistentes
Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
Var
Heber Roberto Lopes (SC)
Onde assistir

Como chegam as equipes?

O São Paulo atravessa seu momento mais delicado na temporada e chega para o confronto acumulando sete partidas sem vitória. Em busca de uma reação no Campeonato Brasileiro, o clube aposta no retorno de Dorival Júnior como peça-chave para iniciar uma retomada.

Mesmo com a sequência negativa, o Tricolor segue na quarta colocação, com 24 pontos conquistados. Para enfrentar o Botafogo, a equipe contará com novidades importantes, como o retorno de Pablo Maia, recuperado de cirurgia, além da possibilidade de ter Artur entre os relacionados após acordo firmado com o clube carioca, detentor dos direitos do jogador. Ferraresi poderá ser relacionado pelo lado do time carioca.

Dorival Júnior no comando do São Paulo à beira do gramado
SP - SAO PAULO - 19/05/2026 - COPA SUL-AMERICANA 2026, SAO PAULO X MILLONARIOS - Dorival Junior tecnico do Sao Paulo durante partida contra o Millonarios no estadio Morumbi pelo campeonato Copa Sul-Americana 2026. (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

Do outro lado, o Botafogo chega embalado após vitória sobre o Corinthians, no Nilton Santos, e ocupa atualmente a nona colocação do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos conquistados. Para o confronto, o técnico Franclim Carvalho terá desfalques importantes. Allan, Kaio Pantaleão e Nathan Fernandes seguem entregues ao departamento médico, enquanto Alex Telles e Mateo Ponte cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Franclim Carvalho após a eliminação do Botafogo na Copa do Brasil
(Foto: Liamara Polli/AGIF/Folhapress)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Dorival Júnior)
Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Wendell; Bobadilla, Danielzinho e Pablo Maia; Artur, Ferreira e Calleri.

BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)
Neto, Vitinho, Ferraresi, Justino e Marçal: Huguinho, Edenilson e Álvaro Montoro; Lucas Villalba, Arthur Cabral e Kauan Toledo (Kadir)

