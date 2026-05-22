São Paulo x Botafogo: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Jogo será no Morumbis
O São Paulo encara o Botafogo neste sábado, dia 23 de maio, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 17h (de Brasília), no Morumbis. O jogo será transmitido pela TV Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada), GeTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view). Clique para assistir no Premiere.
Como chegam as equipes?
O São Paulo atravessa seu momento mais delicado na temporada e chega para o confronto acumulando sete partidas sem vitória. Em busca de uma reação no Campeonato Brasileiro, o clube aposta no retorno de Dorival Júnior como peça-chave para iniciar uma retomada.
Mesmo com a sequência negativa, o Tricolor segue na quarta colocação, com 24 pontos conquistados. Para enfrentar o Botafogo, a equipe contará com novidades importantes, como o retorno de Pablo Maia, recuperado de cirurgia, além da possibilidade de ter Artur entre os relacionados após acordo firmado com o clube carioca, detentor dos direitos do jogador. Ferraresi poderá ser relacionado pelo lado do time carioca.
Do outro lado, o Botafogo chega embalado após vitória sobre o Corinthians, no Nilton Santos, e ocupa atualmente a nona colocação do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos conquistados. Para o confronto, o técnico Franclim Carvalho terá desfalques importantes. Allan, Kaio Pantaleão e Nathan Fernandes seguem entregues ao departamento médico, enquanto Alex Telles e Mateo Ponte cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo.
✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO X BOTAFOGO
CAMPEONATO BRASILEIRO - 17ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 23 de maio de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: TV Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada), GeTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
🖥️ VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
SÃO PAULO (Técnico: Dorival Júnior)
Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Wendell; Bobadilla, Danielzinho e Pablo Maia; Artur, Ferreira e Calleri.
BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)
Neto, Vitinho, Ferraresi, Justino e Marçal: Huguinho, Edenilson e Álvaro Montoro; Lucas Villalba, Arthur Cabral e Kauan Toledo (Kadir)
