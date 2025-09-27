Red Bull Bragantino x Santos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Brasileirão
No primeiro turno, o Red Bull Bragantino venceu o Santos por 2 a 1, na Vila
O Red Bull Bragantino e o Santos se enfrentam neste domingo (28), às 18h30 (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Cícero de Souza Marques.
Campeonato Brasileiro
O Santos vem de duas derrotas e uma vitória no clássico contra o São Paulo na competição. O resultado recente permitiu ao time abrir quatro pontos de distância da zona de rebaixamento, ocupando a 15ª posição, com 26 pontos. Em 23 jogos, o Peixe soma 7 vitórias, 5 empates e 11 derrotas, com aproveitamento de 37%.
Já o Massa Bruta não vence há três rodadas e se distanciou do G6. Até o momento, em 24 partidas, a equipe registra 9 vitórias, 4 empates e 11 derrotas, com 43% de aproveitamento.
Como chegam os dois times?
As duas equipes se enfrentaram no dia 27 de abril, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. Na ocasião, o Massa Bruta levou a melhor e venceu por 2 a 1, com gols de Eduardo Sasha e Laquintana. O atacante Deivid Washington descontou para o Peixe, mas já não faz mais parte do clube, tendo retornado ao Chelsea.
Pelo Campeonato Paulista deste ano, Santos e Red Bull Bragantino se enfrentaram nas quartas de final, em 2 de março, novamente na Vila Belmiro. O Peixe venceu por 2 a 0, com gols de Neymar e João Schmidt.
Nos últimos onze jogos pelo Brasileirão, o Massa Bruta soma apenas uma vitória no Campeonato Brasileiro. O time do interior paulista venceu pela última vez em 23 de agosto, na vitória por 4 a 2 sobre o Fluminense, em casa.
O meio-campista John John concedeu entrevista coletiva na última sexta-feira (26), no Centro de Performance e Desenvolvimento (CPD), em Atibaia, e comentou sobre o momento vivido pela equipe:
— Não procuro ficar olhando os meus números. Claro que isso é importante para mim, mas procuro engrandecer o nome do Red Bull Bragantino. Vou seguir trabalhando com meus companheiros para, cada vez mais, sairmos dessa situação — afirmou o camisa 10.
Desfalques do Red Bull Bragantino:
- Eduardo (lesão no tornozelo esquerdo)
- Isidro Pitta (lesão muscular na coxa esquerda)
- Davi Gomes (lesão no ligamento colateral medial do joelho direito)
- Juninho Capixaba (lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo)
O Santos terá mudanças para o confronto contra o Red Bull Bragantino. O Peixe não poderá contar com o zagueiro Adonis Frías, que sofreu um desconforto na panturrilha, e o recém-chegado Alexis Duarte deve ser seu substituto na defesa.
Na última sexta-feira (16), o clube realizou a apresentação oficial do atacante franco-argelino Billal Brahimi, que já está regularizado no BID da CBF e poderá estrear com a camisa do Peixe.
O técnico Juan Pablo Vojvoda também contará com os retornos de Igor Vinícius e Zé Ivaldo, que cumpriram suspensão na última rodada. Willian Arão se recuperou de um incômodo na panturrilha e deve ser relacionado para a partida.
Por outro lado, Neymar e Victor Hugo seguem fora devido a lesões na coxa direita. Gabriel Bontempo está em fase final de recuperação e próximo da transição física, após sentir o adutor da coxa direita.
Desfalques do Santos:
- Neymar (lesão grau 2 no músculo reto femoral da coxa direita)
- Escobar (suspenso)
- Gabriel Bontempo (lesão muscular de grau 2 no adutor da coxa direita)
- Victor Hugo (lesão no músculo adutor da coxa direita)
- Adonis Frías (desconforto na panturrilha direita)
Ficha técnica:
RED BULL BRAGANTINO X SANTOS - 25ª rodada do Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo (28), às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: Vila Belmiro (Santos, SP);
📍 Local: Vila Belmiro (Santos, SP);
📺 Onde assistir: Premiere e SporTV
🗣️ Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
🚩 Auxiliares: Daniella Coutinho Pinto (BA) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)
🖥️ VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:
RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)
SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)
Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Alexis Duarte, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.
RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)
Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Laquintana, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha.
