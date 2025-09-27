Por onde anda Renato, ex-volante do Santos e da Seleção?

Retornou ao Brasil, jogou pelo Botafogo e encerrou a carreira no Santos, se tornando ídolo.

Renato Dirnei Florêncio, conhecido como Renato, destacou-se como volante no Brasil e na Europa.

O futebol brasileiro sempre revelou grandes volantes, mas poucos com a elegância e a regularidade de Renato Dirnei Florêncio. Conhecido simplesmente como Renato, o jogador construiu uma carreira sólida tanto no Brasil quanto na Europa, tornando-se ídolo por onde passou. O Lance! te conta por onde anda Renato.

Natural de Santa Mercedes, interior de São Paulo, Renato iniciou a trajetória no Guarani antes de ganhar projeção nacional no Santos, onde participou de uma das gerações mais lembradas do clube, a campeã brasileira de 2002. Sua qualidade técnica e disciplina em campo o levaram à Seleção Brasileira e abriram as portas para o futebol europeu.

No Sevilla, da Espanha, Renato viveu sua fase mais internacional, integrando um time histórico que conquistou títulos importantes e encantou a Europa. Ele se tornou um dos estrangeiros com mais jogos na história do clube espanhol, conquistando o carinho da torcida.

De volta ao Brasil, defendeu o Botafogo e encerrou a carreira no Santos, clube pelo qual disputou mais de 400 partidas, tornando-se um dos maiores ídolos recentes da Vila Belmiro.

Início e auge no Santos

Renato chegou ao Santos em 2000 e rapidamente se tornou peça-chave do meio-campo alvinegro. Foi fundamental na conquista do Campeonato Brasileiro de 2002, atuando em todas as partidas da campanha, e voltou a erguer a taça nacional em 2004. Conquistou ainda duas vezes o Paulistão em sua segunda passagem, em 2015 e 2016.

Sua técnica refinada, a disciplina tática e a capacidade de organizar o jogo do meio-campo renderam a ele o respeito da torcida e a fama de um dos volantes mais completos da sua geração.

Sucesso na Europa com o Sevilla

Em 2004, Renato foi contratado pelo Sevilla, onde se tornou parte de um dos elencos mais vitoriosos da história do clube. Foram sete temporadas, títulos como a Copa da Uefa de 2007, a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha, além da histórica Supercopa da Uefa de 2006 contra o Barcelona.

No total, disputou quase 300 jogos pelo clube espanhol e marcou 39 gols, consolidando seu nome como um dos maiores brasileiros a vestir a camisa do Sevilla.

Passagem pelo Botafogo e o retorno ao Santos

Em 2011, Renato voltou ao Brasil para defender o Botafogo, conquistando a Taça Rio de 2012 e o Campeonato Carioca de 2013. Em 2014, retornou ao Santos para encerrar a carreira no clube que o projetou. A despedida aconteceu em 2018, diante do Atlético-MG, na Vila Belmiro, em uma emocionante homenagem da torcida.

No total, Renato jogou 425 partidas com a camisa do Santos, encerrando sua trajetória como um dos maiores ídolos da história recente do clube.

Por onde anda Renato?

Após a aposentadoria, Renato assumiu funções de dirigente no Santos, trabalhando como coordenador técnico até 2021. Também participou da gestão da base e da diretoria de futebol. Em 2022, passou a atuar como comentarista e embaixador do Paulistão, participando das transmissões do torneio pela HBO Max e TNT Sports.

Atualmente, Renato (@renatooficial) é secretário de Esportes e Lazer de Valinhos desde o início da gestão do prefeito Franklin Duarte de Lima (PL), em janeiro de 2025.

Clubes em que Renato atuou