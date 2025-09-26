menu hamburguer
Santos

Sob olhar de Vojvoda, Santos vira sobre o Corinthians e avança no Paulistão Sub-20

Robinho Jr. e JP Chermont disputaram a partida na Vila Belmiro

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 26/09/2025
17:03
Santos venceu o Corinthians
imagem cameraSantos venceu o Corinthians pelo Paulistão Sub-20 (Fotos: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)
O Santos venceu o Corinthians por 3 a 1, na tarde desta sexta-feira (26), e avançou às quartas de final do Campeonato Paulista Sub-20. Sob olhar de Vojvoda, Caipira abriu o placar para o Timão, mas Kenay, Matheus Xavier e Felipe Laurindo viraram para o Peixe na Vila Belmiro.

Vojvoda esteve no estádio para acompanhar o confronto. O Santos teve a presença de dois atletas que já atuaram entre os profissionais: JP Chermont foi o titular da lateral-direita e Robinho Jr. começou o jogo entre os onze iniciais.

Jogo eletrizante

O Santos, comandado por Vinicius Oliveira, que teve passagem pela comissão técnica do Corinthians, iniciou melhor a partida. A equipe teve mais volume de jogo e ficou perto de abrir o placar, mas parou em Matheus Corrêa, goleiro do Timão.

Em um lance de muita qualidade, o Corinthians abriu o placar na primeira vez que finalizou. O lateral-direito Caipira aproveitou uma falta na lateral do campo, arriscou direto, encobriu o goleiro e marcou um belo gol para abrir o placar.

A equipe de William Batista melhorou no jogo após o gol. O Corinthians ficou mais próximo do gol e ficou perto de ampliar o placar com Luiz Eduardo, em um chute do meio de campo, a bola encobriu o goleiro, mas foi para fora.

No melhor momento do Corinthians, o Peixe voltou a melhorar no duelo. No final da primeira etapa, Kenay chutou de fora, a bola enganou Matheus Corrêa. A partida foi ao intervalo empatado no placar da Vila Belmiro.

Na segunda etapa, o Santos foi superior e conseguiu a virada. Aos seis minutos, Matheus Xavier aproveitou jogada ensaiada, recebeu na pequena área e virou o placar para o Peixe. Robinho Jr, saiu aos 22 minutos.

A partida se encaminhava ao final, quando Felipe Laurinho, que entrou no segundo tempo, aproveitou boa trama ofensiva e chutou na saída do goleiro para marcar e fechar a vitória por 3 a 1 na Vila Belmiro.

Santos e Corinthians jogaram na Vila Belmiro
(Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

Próximos passos

Com a eliminação, o Corinthians não terá mais competições nesta temporada. O clube alvinegro se prepara para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que inicia no começo de 2026. Por outro lado, o Santos está nas quartas de final e busca o título que não vem desde 2022.

