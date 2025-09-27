Santos confirma desfalque para o duelo diante do Red Bull Bragantino

O Santos confirmou em nota oficial, neste sábado (27), a ausência do zagueiro Adonis Frías no duelo contra o Red Bull Bragantino.

O defensor sentiu um desconforto na panturrilha direita e será preservado da partida diante do Massa Bruta.

O argentino, de 27 anos, foi anunciado oficialmente no início deste mês e assinou contrato com o Peixe até o fim de 2028.

Adonís Frias fez a estreia como titular do Santos no clássico contra o São Paulo. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Red Bull Bragantino x Santos:

O Santos enfrenta o Red Bull Bragantino de olho em uma posição mais confortável na tabela, após se afastar da zona de rebaixamento com a vitória no clássico contra o São Paulo, resultado que abriu quatro pontos de vantagem para o Z4.

Sem Adonis Frías, o paraguaio Alexis Duarte, também recém-chegado ao clube, surge como a principal opção para a zaga.

O técnico Juan Pablo Vojvoda contará ainda com os retornos de Igor Vinícius e Zé Ivaldo, que cumpriram suspensão na última rodada.

Por outro lado, Neymar e Victor Hugo desfalcam a equipe devido a lesões na coxa direita. Gabriel Bontempo está em fase final de recuperação, próximo da transição física, após sentir o adutor da coxa direita.

Outra baixa importante é o lateral Escobar, suspenso. Souza deve ser o substituto.

Situação na tabela:

O Santos ocupa a 15ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 26 pontos. Em 23 partidas, o Peixe soma 7 vitórias, 5 empates e 11 derrotas, o que representa um aproveitamento de 37%.

O Red Bull Bragantino, por sua vez, aparece na 9ª posição, com 34 pontos conquistados. A equipe soma 9 vitórias, 4 empates e 11 derrotas, com aproveitamento de 43%.

