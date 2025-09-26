Billal Brahimi é apresentado oficialmente no Santos: ‘Orgulho em vestir essa camisa’
Jogador assinou contrato até o fim do ano que vem com o Peixe
- Matéria
- Mais Notícias
O Santos apresentou nesta sexta-feira (26) o novo atacante do time, o Billal Brahimi. Aos 25 anos, ele chega ao Peixe para sua primeira experiência em clubes fora do futebol europeu. O francês naturalizado argelino assinou contrato até o fim de 2026.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
— É um grande prazer estar no clube. Esse tempo de espera aproveitei para treinar e conhecer melhor a estrutura — afirmou o novo camisa 21.
O atacante também comentou sobre a expectativa de atuar ao lado de Neymar, ídolo do clube.
— Estou bem fisicamente, vinha treinando. É um grande orgulho vestir esta camisa e, especialmente, poder jogar ao lado do Neymar — destacou o jogador.
Nascido em Beaumont-sur-Oise, comuna da França, Billal Brahimi optou por se naturalizar e defender a Seleção da Argélia. No futebol francês, iniciou a carreira pelo Cergy Pontoise e passou por Stade Reims, Le Mans, Angers, Stade Brest e Nice, seu último clube. Além da Argélia, o atacante acumula experiências internacionais por União Leiria, de Portugal, Middlesbrough, da Inglaterra, Sint-Truiden, da Bélgica, além de ter atuado pelas seleções de base da França.
Na opinião do jogador, seu rendimento é melhor pelo lado direito. O camisa 21 revelou que já conversou com o técnico Juan Pablo Vojvoda e alinhou detalhes sobre o posicionamento em campo com base em vídeos.
Em entrevista coletiva, Brahimi destacou que é “fácil” jogar em um clube renomado e reconhecido. Ele afirmou ainda que deseja ajudar o elenco nesta temporada e marcar seu nome no futebol brasileiro.
O Santos enfrenta o Red Bull Bragantino no próximo domingo (28), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.
Regularizado no BID da CBF, Brahimi já esteve presente no clássico contra o São Paulo, na Vila Belmiro, ocasião em que recebeu o carinho da torcida nos arredores do estádio.
— Sobre a torcida, mostrou acolhimento e muita vontade de me ver jogar. Estou pronto e já desejo atuar na próxima rodada — disse o atacante.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias