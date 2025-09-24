menu hamburguer
Onde Assistir

Real Oviedo x Barcelona: onde assistir e prováveis escalações do jogo de La Liga

Confira todas as informações do duelo válido por La Liga

Avatar
Lance!
Oviedo (ESP)
Dia 24/09/2025
13:58
(Foto: Arte/Lance!)
imagem camera(Foto: Arte/Lance!)
Real Oviedo e Barcelona se enfrentam nesta quinta-feira (25), em jogo válido pelo Campeonato Espanhol. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Estádio Carlos Tartiere, em Oviedo (ESP), e terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo

OVI
Barcelona-escudo-onde-assistir
BAR
6ª rodada
La Liga
Data e Hora
Quinta-feira, 25 de setembro, às 16h30 (de Brasília)
Local
Estádio Carlos Tartiere, em Oviedo (ESP)
Árbitro
Miguel Ángel Ortiz
Assistentes
José Antonio Garrido e Guillermo Santiago
Var
Valentín Pizarro
Onde assistir

O Real Oviedo, de volta à La Liga após 24 anos, enfrenta um início de temporada muito difícil, ocupando a 17ª posição e com grandes dificuldades para marcar gols, tendo anotado apenas um em cinco jogos. No entanto, a equipe do técnico Veljko Paunović se apega a um retrospecto histórico surpreendente contra o adversário: o Oviedo marcou gols em todos os seus últimos 12 confrontos contra o Barcelona pela liga.

O Barcelona, treinado por Hansi Flick, chega para o confronto em uma fase espetacular, vindo de três vitórias consecutivas em uma semana, nas quais marcou 11 gols e sofreu apenas um. Ocupando a segunda posição na La Liga, a equipe catalã busca manter a perseguição ao líder e conta com um bom retrospecto em jogos disputados às quintas-feiras.

Tudo sobre o jogo entre Real Oviedo e Barcelona por La Liga (onde assistir, horário, escalações e local):

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Real Oviedo (Técnico: Veljko Paunovic):
Escandell; Bailly, Carmo, Calvo; Ahijado, Dendoncker, Reina, Alhassane; Colombatto; Chaira, Rondon

Barcelona (Técnico: Hansi Flick):
J. Garcia; Kounde, E. Garcia, Cubarsi, Martin; Pedri, De Jong, Casado; Raphinha, Lewandowski, Torres

O Barcelona entra em campo para enfrentar o Real Oviedo pelo Campeonato Espanhol (Foto: Lluis GENE / AFP)

