Franco Mastantuono, meia-atacante argentino e canhoto de 18 anos, formado nas categorias de base do River Plate, vem roubando a cena no Real Madrid, mesmo disputando holofote com astros do futebol mundial como Vini Jr., Bellingham e Mbappé.

Suas características, habilidade técnica e visão de jogo têm gerado comparações com Lionel Messi. O talento do River se destacou por sua capacidade de finalização e atuações consistentes. Seu desempenho no clássico contra o Boca aumentou sua visibilidade no futebol mundial, chamando a atenção de grandes clubes europeus.

- Ele é mais Messi do que Maradona no estilo. Tem uma canhota espetacular, bate muito bem na bola, é criativo, direto. Precisa melhorar na marcação, nos passes e na perna direita. Já evoluiu bastante nisso, mas ainda depende muito da esquerda. Se ajustar esses pontos, será imparável. É o mais parecido com Messi que existe - destacou um de seus primeiros treinadores.

Abalo imediato no Real Madrid

O impacto do jovem argentino nos bastidores merengues foi imediato. O tradicional jornal AS, de Madri, se referiu à estreia de Mastantuono com a camisa dos Blancos como o início de um "furacão" no Bernabéu, destacando que sua apresentação superou as expectativas de outros jovens talentos como Vinicius, Rodrygo, Endrick e Güler quando tinham a mesma idade.

Mastantuono estreou com a camisa 30, número que, curiosamente, foi o primeiro usado por Lionel Messi no Barcelona.

Franco Mastantuono em apresentação pelo Real Madrid (Foto: Divulgação/Real Madrid)

A história de Mastantuono no River Plate

Mastantuono chegou ao River Plate em 2019, aos 12 anos. Natural de Azul, na província de Buenos Aires, foi identificado por olheiros durante um torneio local e aprovado nos testes para as categorias de base do clube. Após ser aprovado nos testes, Mastantuono se mudou para a "Casa River" em dezembro de 2019, estrutura de formação similar à La Masia do Barcelona.

Mastantuono em ação pelo River Plate, antes de ser transferido para o Real Madrid (Foto: Ryan Sun)

Antes de se dedicar exclusivamente ao futebol, o jovem tinha carreira promissora no tênis. "Diferente de outros meninos da base, ele tinha uma boa situação financeira. Era o número dois do ranking de tênis de Buenos Aires. Tinha um futuro promissor com a raquete, mas escolheu seguir no futebol", revelou um de seus primeiros formadores ao jornal Sport de Portugal.

Sua progressão nas categorias de base foi rápida. O jogador se destacou no sub-15, conquistou um título, foi promovido ao sub-17 e chegou ao diretamente ao time principal.

