O Barcelona não contrará reforços para substituir o meio-campista Gavi, que não atuará mais em 2025 por conta de lesão. O jogador de 21 anos foi submetido a uma artroscopia para tratar uma contusão no menisco do joelho direito e precisará ficar afastado das atividades entre quatro e cinco meses. Mesmo que a perda do espanhol diminua o potencial do time no meio-campo, o clube catalão não fará movimentações no mercado. A informação é do jornal "Marca".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

De acordo com o diário espanhol, há vários motivos para o Barcelona não buscar reforços. O primeiro deles é a limitação de jogadores no mercado em períodos fora de janela de transferências, visto que o clube precisará trazer atletas sem contrato. Além disso, o fator do Fair Play Financeiro seria um impecilho.

continua após a publicidade

A notícia da lesão de Gavi chega como um golpe à diretoria catalã e também ao estafe do jogador, que tinham a expectativa de um retorno entre cinco a seis semanas. Inicialmente, o meio-campista foi submetido a um tratamento conservador que não surtiu efeito.

Gavi comemora gol pelo Barcelona pela La Liga (Foto: Fadel Senna/AFP)

A contusão ocorreu na 2ª rodada de LaLiga, contra o Levante, no dia 23 de agosto. O meio-campista teve ruptura radial do menisco interno do joelho direito. Diferentemente de 2023, onde precisou tratar uma ruptura completa do ligamento cruzado e o menisco externo, desta vez, ele lesionou o menisco interno.

continua após a publicidade

Embora seja uma ausência importante, a equipe tem meio-campistas suficientes para aguentar até o retorno de Gavi em janeiro. No setor, o Barcelona tem Pedri, Fermín López, Marc Casadó, Dani Olmo, De Jong, Marc Bernal, além de Raphinha e Yamal, atacantes de origem que podem atuar como camisa 10.

Departamento Médico do Barcelona

Além de Gavi, que só deve retornar às atividades no início do próximo ano, o Barcelona tem outros nomes no departamento médico. São eles: Lamine Yamal, Alejandro Balde, Marc-André ter Stegen e Fermín López. O último, inclusive, ficará afastado por três semanas por lesão sofrida na partida contra o Getafe no último domingo (21).

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.