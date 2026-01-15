Vexame na Copa da Holanda escancara crise no Ajax

O Ajax foi goleado por 6 a 0 pelo AZ Alkmar, nesta quarta-feira (14), no AFAS Stadion, em Alkmaar (HOL), e foi eliminado da Copa da Holanda. Nas últimas temporadas, o tetracampeão europeu passa por crises internas, uma "pipocada" e, agora, goleada sofridas em campo. Nesta temporada, o clube ocupa a 5ª posição na Eredivisie, 14 pontos atrás do líder PSV, e amarga o título de pior time da Champions League. Para o maior campeão da Holanda, o jejum de três anos sem troféus — que caminha para o quarto — representa um colapso de identidade que começou em 2022.

Após campanhas de sucesso na Champions League, principalmente em 2019, em que o clube atingiu a semifinal da competição, o Ajax era um clube estável sob o comando de Erik ten Hag, com três títulos holandeses conquistados e uma base forte para o futuro. Além do treinador, os Godenzonens contavam com diretor esportivo Marc Overmars, também responsável pelos resultados positivos.

Início da crise

O desmoronamento começou em fevereiro de 2022 com um escândalo extra-campo. Marc Overmars, o diretor técnico que reconstruiu a rede de olheiros e revelou talentos como De Jong, De Ligt e Lisandro Martínez, renunciou após admitir o envio de mensagens e fotos inapropriadas a colegas de trabalho.

A saída de Overmars rompeu a parceria de sucesso com o CEO Edwin van der Sar. Sem o "braço direito" responsável pelas transferências, Van der Sar ficou sobrecarregado e o clube operou sem um diretor de futebol por mais de um ano. Esse vácuo de liderança coincidiu com a partida de Erik ten Hag para o Manchester United, levando consigo peças vitais como Martínez e Antony, além das vendas de Haller e Gravenberch.

Marc Overmars foi demitido do Ajax por conta de assédio (MAURICE VAN STEEN / ANP / AFP)

A Era Mislintat

Se a saída de Ten Hag feriu o time, a chegada de Sven Mislintat em 2023 quase o destruiu. O primeiro diretor técnico estrangeiro do clube recebeu "carta-branca" e gastou fortunas em 12 contratações de jogadores inexperientes.

Mislintat trabalhou sozinho, sem supervisão. Das suas contratações, apenas três permanecem no elenco atual e a maioria foi vendida com prejuízo, como Tahirovic, Mikautadze e Carlos Forbes. Sua abordagem individualista e negócios obscuros deixaram um efeito duradouro que assombra o clube atualmente. Ele foi demitido em apenas quatro meses, mas o estrago já estava feito.

Jogadores do Ajax lamentam derrota na Champions League (Foto: Olaf Kraak / ANP / AFP)

O Título Perdido e a Crise Administrativa

A tentativa de reconstrução com Alex Kroos (CEO) e Francesco Farioli (treinador) trouxe uma faísca de esperança na temporada 24-25. Farioli adotou um estilo pragmático e defensivo que, embora eficaz para devolver o clube à Champions, gerou atritos com a diretoria, que exigia o "futebol total" ofensivo das tradições do Ajax.

O Ajax chegou a ter 9 pontos de vantagem faltando apenas cinco jogos para o fim do campeonato, mas protagonizou um dos maiores "vexames" da história ao perder a liderança para o PSV na penúltima rodada. Farioli partiu para o Porto, e a aposta subsequente em John Heitinga foi vista como "falta de ambição", resultando na demissão do técnico em novembro e na saída do próprio Alex Kroos.

O Ajax perdeu o título holandês após liderar por nove pontos na reta final (Foto: Koen van Weel / ANP / AFP)

Futuro sem Rumo?

Atualmente, com Fred Grim como treinador, o Ajax vive em um vácuo de poder. Sem CEO permanente, sem diretor técnico e com recusas de nomes como ten Hag para um retorno, o clube parece preso em um ciclo vicioso. O futebol, que é cíclico, mostra sua face mais cruel em Amsterdã: o projeto que atingiu o ápice em 2019 foi desmantelado pela falta de fiscalização administrativa e pela incapacidade de repor lideranças à altura de sua história.

A goleada sofrida na Copa da Holanda é apenas mais um capítulo na história recente do Ajax, que busca se recuperar no cenário nacional. Enquanto PSV e Feyenoord disparam, e com a proximidade de AZ e Twente, resta saber se de De Toekomst (a academia do clube) será capaz de gerar uma nova geração de gênios antes que o clube se torne apenas uma lembrança de beleza em um mercado dominado por bilhões.

