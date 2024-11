O Real Madrid recebe o Getafe neste domingo (1), às 12h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP), em jogo válido pela 15ª rodada de La Liga. O confronto terá transmissão exclusiva do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

✅ FICHA TÉCNICA

Real Madrid x Getafe

15ª rodada - La Liga

📆 Data e horário: domingo, 1 de dezembro de 2024, às 12h15 (de Brasília)

📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

🕴️ Arbitragem: Hernández Hernández (árbitro); Naranjo Pérez e Cerdán Aguilar (auxiliares); Holgueras Castellanos (quarto árbitro); García Verdura e Iglesias Villanueva (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Thibaut Courtois; Lucas Vázquez, Antonio Rüdiger, Raúl Asencio e Fran García; Dani Ceballos, Federico Valverde e Jude Bellingham; Arda Güler, Kylian Mbappé e Brahim Díaz



❌ Desfalques: Vini Jr, Eduardo Camavinga, Éder Militão, Dani Carvajal e David Alaba (lesionados)

❓ Dúvidas: Aurélien Tchouaméni e Rodrygo (possíveis retornos após lesão)



GETAFE (Técnico: José Bordalás)

David Soria; Juan Iglesias, Domingos Duarte, Omar Alderete e Diego Rico; Luis Milla e Mauro Arambarri; Allan Nyom, Christantus Uche e Carles Pérez; Álvaro Rodríguez



❌ Desfalques: Carles Aleñá (lesionado); Bertug Yildirim e Djené Dakonam (suspensos)

❓ Dúvida: Borja Mayoral (possível retorno após lesão)

