Com gol de Raphinha, Barcelona perde para Las Palmas e vê liderança ameaçada

O Barcelona perdeu para o Las Palmas por 2 a 1 neste sábado (30), em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida aconteceu às 10h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, na Espanha. Pelo Barça, Raphinha deixou o dele, mas não foi o suficiente para derrotar o adversário, que marcou com Sandro Ramírez e Fábio Silva.

Com o resultado, o Barcelona segue na primeira posição do Campeonato Espanhol, com 34 pontos em 15 jogos. O Real Madrid, vice-colocado, está com dois jogos a menos e quatro pontos atrás do líder. Por outro lado, o Las Palmas conquistou pontos preciosos, para continuar na luta contra o rebaixamento na liga, visto que subiu três posições na tabela. Com 15 pontos, o clube está na 14ª posição de La Liga.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo entre as duas equipes foi equilibrado. Com paciência na posse de bola, o Barcelona criou boas oportunidades, mas sem perigo ao adversário. No entanto, as transições ofensivas do Las Palmas geraram chances mais claras de gol ao time visitante. No fim da etapa, Raphinha acertou uma bola na travessão para o Barça, sendo o lance de maior perigo até então.

Balde, lateral-esquerdo do Barcelona, deixou a partida machucado aos 26 minutos. Em lance normal de jogo, o atleta foi atingido no peito e no pescoço após encontro com dois jogadores do Las Palmas. Após atendimento médico, ele deixou o campo se contorcendo na maca.

O segundo tempo entregou os gols que faltaram na primeira metade do jogo. De chute cruzado na direita, Sandro Ramírez abriu o placar com quatro minutos de bola rolando, após contra-ataque de poucos passes do Las Palmas. Com liberdade na entrada da área, Raphinha empatou com boa finalização de média distância aos 16 minutos de segunda etapa. Porém, Fábio Silva trouxe a vitória para os visitantes, aos 22 minutos, após receber passe enfiado e ganhar na corrida e no corpo da zaga do Barça. Agora, time de Hansi Flick chega a três jogos sem vencer na liga nacional.

O que vem pela frente?

No próximo jogo, o Barcelona enfrenta o Mallorca, em jogo adiantado de La Liga, válido pela 19ª rodada, no dia 3 de dezembro, às 15h. Enquanto isso, o Las Palmas encara o Europa, pela Copa do Rei, no mesmo dia, às 17h15.

✅ FICHA TÉCNICA

Barcelona x Las Palmas

15ª rodada - Campeonato Espanhol

📆 Data e horário: sábado, 30 de novembro de 2024, às 10h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, na Espanha

🥅 Gols: Ramírez (2º/4'), Raphinha (2º/16') e Silva (2º/22')

🟨 Cartões amarelos:

🟥 Cartões vermelhos:

⚽ ESCALAÇÕES

Barcelona (Técnico: Hansi Flick)

Iñaki Pena; Jules Koundé (Hector Fort), Pau Cubarsí, Iñigo Martínez, Alejandro Balde (Gerard Martín); Gavi (Frenkie de Jong), Pedri; Fermín López (Ferran Torres), Pablo Torre (Lamine Yamal), Raphinha; Robert Lewandowski

Las Palmas (Técnico: Diego Martínez)

Jasper Cillessen; Viti Rozada, Alex Suárez, Scott McKenna, Mika Mármol; José Campaña (Enzo Loiodice), Kirian Rodríguez; Sandro Ramírez (Marvin Park), Javier Muñoz, Alberto Moleiro; Fábio Silva (Jaime Mata)

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Adrian Cordero Vega (ESP)

🖥️ VAR: Mateo Busquets Ferrer (ESP)