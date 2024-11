Ícone do Real Madrid e do Manchester United assume clube da Premier League

O Leicester City anunciou, na última sexta-feira (29), Ruud van Nistelrooy como seu novo técnico. O novo treinador sucede Steve Cooper, que deixou o cargo após resultados insatisfatórios na Premier League, e assina contrato com o clube até 2027.

- Todos com quem falei sobre o Leicester City estão entusiasmados. A qualidade das pessoas no clube, os torcedores apaixonados e a história recente do clube são impressionantes. Estou orgulhoso de ingressar e ansioso para dar tudo o que posso. - afirmou Van Nistelrooy.

Antes de se juntar ao Leicester, Van Nistelrooy teve passagem pelo PSV Eindhoven, onde levou o time ao segundo lugar na Eredivisie e conquistou a Copa KNVB na temporada 2022-23. Além disso, teve uma breve experiência como técnico interino no Manchester United que também foi positiva, com três vitórias e um empate em quatro jogos.



A saída de Steve Cooper do Leicester foi marcada por uma derrota por 2 a 1 para o Chelsea, desempenhos ruins, relatos de inquietação entre os jogadores e uma desconexão com a torcida. No momento, o Leicester City ocupa a 16ª posição na tabela da Premier League, com apenas um ponto à frente da zona de rebaixamento.

