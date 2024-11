Com ‘pelada’ no primeiro tempo, Arsenal goleia West Ham na Premier League

Em jogo maluco, o Arsenal venceu o West Ham por 5 a 2 neste sábado (30), em jogo válido pela 13ª rodada da Premier League. A bola rola às 14h30 (de Brasília), no London Stadium, em Londres, na Inglaterra. Os gols dos Gunners foram marcados por Gabriel Magalhães, Trossard, Odegaard, Havertz e Saka. Pelos Hammers, Wan-Bissaka e Emerson diminuíram a goleada.

Com o resultado, o Arsenal subiu para a segunda posição da Premier League, com 25 pontos em 13 jogos. Por outro lado, o West Ham permaneceu na 14ª posição do Campeonato Inglês, com 15 pontos.

Como foi o jogo?

Com sete gols no primeiro tempo, o duelo londrino foi movimentado para os dois lados. O Arsenal abriu 4 a 0 no placar com 35 minutos de partida, com gols de Gabriel Magalhães, Trossard, Odegaard e Havertz. O West Ham descontou ainda na primeira metade do jogo, com gols de Wan-Bissaka e Emerson. Por fim, Saka fez o quinto dos Gunners, para fechar o placar.

No segundo tempo, Arsenal teve controle da partida, que administrou a vantagem de três gols. É a terceira vitória seguida dos Gunners.

Saka foi o principal destaque entre Arsenal e West Ham (Foto: Henry Nicholls/AFP)

O que vem pela frente?

No próximo jogo, o Arsenal enfrenta o Manchester United, em jogo válido pela 14ª rodada da Premier League, no dia 4 de dezembro, às 17h15. Enquanto isso, o West Ham encara o Leicester, também a partir das 17h15, pela liga nacional, no dia 3 de dezembro.

✅ FICHA TÉCNICA

West Ham x Arsenal

13ª rodada - Premier League

📆 Data e horário: sábado, 30 de novembro de 2024, às 14h30 (de Brasília);

📍 Local: London Stadium, em Londres, na Inglaterra

⚽ ESCALAÇÕES

West Ham (Técnico: Julen Lopetegui)

Fabianski; Wan-Bissaka, Mavropanos, Max Kilman, Emerson Palmieri; Soucek; Bowen, Lucas Paqueta, Soler, Summerville; Antonio

Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)

Raya; Madeira, Saliba, Kiwior e Calafiori; Odegaard, Rice e Merino; Saka, Havertz e Trossard

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Anthony Taylor (ING)