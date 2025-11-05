Real Betis e Lyon se enfrentam nesta quinta-feira (6), em jogo válido pela Europa League. A bola rola às 17h (de Brasília), no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha (ESP), e terá transmissão ao vivo da CazéTV. ➡️Clique para assistir à CazéTV via Prime Video

Ficha do jogo BET LYO 4ª rodada EuropaLeague Data e Hora Quinta-feira, 6 de novembro, às 17h (de Brasília) Local Estádio Benito Villamarín, em Sevilha (ESP) Árbitro Matej Jug Assistentes Matej Žunič e Manuel Vidali Var Alen Borošak Onde assistir

O Lyon visita o Real Betis em um confronto que coloca frente a frente duas equipes invictas no torneio. Os franceses chegam em situação ideal, sendo um dos únicos times com 100% de aproveitamento na competição (três vitórias), e defendem uma invencibilidade geral de quatro jogos, apesar de virem de um empate em 0-0 na Ligue 1.

Já o Betis, com uma vitória e dois empates na Europa League, vive um momento de grande confiança em casa, buscando sua terceira vitória consecutiva na temporada após aplicar duas goleadas recentes (7-1 e 3-0) nas competições espanholas.

✅ FICHA TÉCNICA

Real Betis x Lyon

Europa League

📆 Data e horário: quinta-feira, 6 de novembro, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Benito Villamarín, em Sevilha (ESP)

👁️ Onde assistir: CazéTV

🟨 Arbitragem: Matej Jug (árbitro); Matej Žunič e Manuel Vidali (assistentes); Alen Bubek (quarto árbitro)

📺 VAR: Alen Borošak

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Real Betis (Técnico: Manuel Pellegrini):

Álvaro Valles; Ruibal, Bartra, Valentín Gómez, Bellerin; Amrabat, Fornals; Lo Celso, Ezzalzouli, Antony; Cucho Hernández

Lyon (Técnico: Paulo Fonseca ):

Greif; Vinicius, Niakhate, Mata, Maitland-Niles; Carvalho, Morton; Moreira, Tolisso, Sulc; Satriano

