Real Betis e Lyon se enfrentam nesta quinta-feira (6), em jogo válido pela Europa League. A bola rola às 17h (de Brasília), no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha (ESP), e terá transmissão ao vivo da CazéTV. ➡️Clique para assistir à CazéTV via Prime Video
Ficha do jogo
O Lyon visita o Real Betis em um confronto que coloca frente a frente duas equipes invictas no torneio. Os franceses chegam em situação ideal, sendo um dos únicos times com 100% de aproveitamento na competição (três vitórias), e defendem uma invencibilidade geral de quatro jogos, apesar de virem de um empate em 0-0 na Ligue 1.
Já o Betis, com uma vitória e dois empates na Europa League, vive um momento de grande confiança em casa, buscando sua terceira vitória consecutiva na temporada após aplicar duas goleadas recentes (7-1 e 3-0) nas competições espanholas.
Tudo sobre o jogo entre Real Betis e Lyon pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Real Betis x Lyon
Europa League
📆 Data e horário: quinta-feira, 6 de novembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Benito Villamarín, em Sevilha (ESP)
👁️ Onde assistir: CazéTV
🟨 Arbitragem: Matej Jug (árbitro); Matej Žunič e Manuel Vidali (assistentes); Alen Bubek (quarto árbitro)
📺 VAR: Alen Borošak
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Real Betis (Técnico: Manuel Pellegrini):
Álvaro Valles; Ruibal, Bartra, Valentín Gómez, Bellerin; Amrabat, Fornals; Lo Celso, Ezzalzouli, Antony; Cucho Hernández
Lyon (Técnico: Paulo Fonseca
Greif; Vinicius, Niakhate, Mata, Maitland-Niles; Carvalho, Morton; Moreira, Tolisso, Sulc; Satriano
