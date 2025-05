RB Bragantino x Palmeiras: onde assitir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo RBB PAL BRASILEIRÂO 9ª - Rodada Data e Hora domingo, 18 de maio, às 18h30 (de Brasília) Local Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP) Árbitro Marcelo de Lima Henrique (RJ) Assistentes Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE) Var Adriano de Assis Miranda Onde assistir

Red Bull Bragantino e Palmeiras se enfrentam neste domingo (18), a partir das 18h30 (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será disputado no Estádio Cícero de Souza Marques e terá transmissão do Premiere.

Com 19 pontos conquistado, o Palmeiras ocupa a liderança da competição dois à frente de Flamengo e Bragantino, justamente o adversário deste final de semana. Para não depender de uma combinação de resultados para seguir na ponta, o Verdão precisa vencer fora de casa.

Terceiro colocado, o Massa Bruta vem de empate por 1 a 1 com o Grêmio e perdeu a oportunidade de colar no rival na tabela de classificação.

Red Bull Bragantino e Palmeiras se enfrentam no próximo domingo, Estádio Cícero de Souza Marques, em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro; veja detalhes de onde assistir (Foto: Marcello Zambrana / AGIF)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Rodríguez e Juninho Capixaba; Ramires, Gabriel, Luan Barbosa, Jhon e Vinicinho; Eduardo Sasha.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Murilo (Fuchs), Gustavo Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

