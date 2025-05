Ríos brinca com parte física de Estêvão em publicação do Palmeiras

Uma das figuras mais ativas do elenco do Palmeiras nas redes sociais, Richard Ríos aproveitou uma publicação oficial do clube para, de forma bem-humorada, brincar com o físico do jovem Estêvão, que posou ao lado de Raphael Veiga.

Na foto, o atacante aparece usando um manguito, acessório que o camisa 23 costuma utilizar nos treinos e jogos do Verdão nos últimos anos. No entanto, o item ficou largo no braço de Estêvão, o que provocou a reação divertida do colombiano.

- Caraca o manguito ficou muito aperto - escreveu Richard Ríos em comentário de publicação da equipe de comunicação do Palmeiras nas redes sociais.

Essa, no entanto, não foi a primeira vez que Ríos interagiu com outros jogadores do elenco nas redes oficiais do clube. Após a vitória sobre o Bolívar, na altitude de La Paz, pela fase de grupos da Conmebol Libertadores, o colombiano brincou ao questionar se Flaco López havia se transformado em Ronaldo Fenômeno, em referência à grande atuação do atacante naquela partida.

- Por que estão postando foto do Ronaldo Fenômeno? - escreveu o colombiano recentemente.

Estêvão foi poupado pela comissão técnica do Palmeiras na partida contra o Bolívar (foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP)

Ríos inicia como titular, enquanto Estêvão é poupado

Por questões físicas, a comissão técnica liderada por Abel Ferreira optou por preservar Estêvão na vitória sobre o Bolívar, na última quinta-feira (15), no Allianz Parque — resultado que garantiu à equipe a liderança geral na fase de grupos da Conmebol Libertadores.

Diferentemente de seu companheiro, Richard Ríos foi titular ao lado de Emiliano Martínez e Felipe Anderson no meio de campo e permaneceu em campo durante os 90 minutos do duelo.