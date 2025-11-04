RB Bragantino x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (5), a partir das 19h (de Brasília), no Cícero de Souza Marques
RB Bragantino e Corinthians se enfrentam na noite desta quarta-feira (5), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão do Premiere (pay-per-view).
O Massa Bruta conta com o retorno de Jhon Jhon, que cumpriu suspensão na última rodada e poderá atuar contra o Corinthians, enquanto Matheus Fernandes será baixa pelo mesmo motivo. Pelo lado do Timão, Raniele, Breno Bidon e José Martínez, suspensos na última rodada, também retornam ao time de Dorival Jr.
Apenas três pontos separam os dois times na tabela de classificação do Brasileirão. Enquanto o time da capital paulista aparece em 10° lugar com 39 pontos, o do interior vem atrás, com 36 pontos e na 12ª posição.
✅ FICHA TÉCNICA
RB BRAGANTINO X CORINTHIANS
CAMPEONATO BRASILEIRO - 32ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de novembro de 2025, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP);
📺 Onde assistir: Premiere;
🟨 Árbitro: Edina Alves Batista (SP);
🚩 Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP);
🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
RB BRAGANTINO (Técnico: Mancini)
Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Alix Vinicius e Juninho Capixaba; Fabinho, Gabriel e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Laquintana e Eduardo Sasha.
CORINTHIANS (Técnico: Dorival Jr.)
Hugo Souza; Matheuzinho, Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Carrillo, Maycon, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.
