Após vencer o Grêmio no final de semana, por 2 a 0, o elenco do Corinthians se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava, na tarde desta segunda-feira (3), para dar início à preparação para o próximo compromisso do Campeonato Brasileiro. O jogo será contra o Red Bull Bragantino, adversário da 32ª rodada, fora de casa.

Os atletas que atuaram mais de 45 minutos neste domingo (2), na Neo Química Arena, realizaram uma atividade regenerativa na parte interna do CT. Os demais jogadores foram ao campo após um trabalho de força na academia. No gramado, o técnico Dorival Júnior aplicou um exercício de posse de bola e um jogo em campo reduzido de dez contra dez.

A novidade do dia ficou por conta da convocação do goleiro Hugo Souza para defender a Seleção Brasileira nos amistosos contra Senegal e Tunísia, nos próximos dias 15 e 18, respectivamente. As partidas serão realizadas em Londres, na Inglaterra, e em Lille, na França.

O Timão conclui sua preparação para encarar o Red Bull Bragantino na tarde desta terça-feira (4), no CT Dr. Joaquim Grava. A partida será realizada às 19h (de Brasília), na quarta-feira (5), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

Hugo Souza é convocado para Seleção Brasileira

O jogador do Timão ganha sequência na equipe de Carlo Ancelotti após sua primeira partida com a amarelinha. Na última Data Fifa, Hugo foi titular na derrota por 3 a 2 para o Japão. Na partida, o goleiro realizou três defesas, teve 50% de bolas defendidas e 75% de acerto nos passes, porém, uma falha no terceiro gol "atrapalhou" seu desempenho pessoal.

