Vai renovar? Memphis fala sobre futuro no Corinthians

Mesmo com contrato válido até 20 de junho de 2026, o futuro de Memphis Depay no Corinthians já começa a ser discutido nos bastidores do clube paulista e, naturalmente, entre os torcedores.

Após a vitória por 2 a 0 diante do Grêmio, que contou com gol de Memphis, o camisa 10 se esquivou sobre o tema, mas afirmou que gostaria de conquistar grandes coisas no clube, embora "mudanças" precisem acontecer internamente.

— Isso não é algo para responder agora. Estou bem aqui e focado na Copa e no Brasileirão, querendo encerrar o ano da melhor forma possível. Ainda temos muitos jogos pela frente, então esse assunto pode ser tratado mais adiante. Eu estou feliz aqui. Quero conquistar grandes coisas, mas, para isso acontecer, tanto para mim quanto para o clube, são necessárias algumas mudanças que só quem está dentro entende — disse Memphis durante zona mista na Neo Química Arena.

Da gestão que trouxe Memphis Depay ao Corinthians, apenas o diretor de futebol, Fabinho Soldado, permanece no clube. O ex-presidente Augusto Melo, por exemplo, sofreu impeachment. Nesse contexto, foi necessário construir uma nova relação entre o jogador e a diretoria.

— Quando cheguei, todas as pessoas envolvidas na minha contratação acabaram saindo. Então, naturalmente, foi preciso construir confiança e uma nova base de trabalho. Minha chegada ao Corinthians foi algo marcante tanto para o clube quanto para mim. No ano passado, estivemos muito próximos do rebaixamento, mas reagimos, chegamos a brigar por vaga na Libertadores e ainda conquistamos uma copa — completa.

Desde que chegou ao clube paulista, Memphis Depay disputou 57 jogos, marcou 16 gols e deu 14 assistências. O camisa 10 foi um dos protagonistas do título do Campeonato Paulista deste ano.

E o rendimento em campo?

A partida diante do Grêmio foi importante para Memphis encerrar um longo jejum. O jogador não balançava as redes desde 31 de julho, na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, pela Copa do Brasil. Ao todo, foram três meses sem marcar.

Apesar do período sem gols e de reconhecer o desejo de voltar a balançar as redes com mais frequência, Memphis lamentou que muitas análises se baseiem apenas no placar, sem levar em conta seus movimentos e a contribuição tática em campo.

— Eu me sinto bem. Eu gostaria de fazer gols com mais frequência, porque as pessoas não olham para os jogos, não olham para os movimentos que eu faço. Só olham para o placar e veem que eu não marquei, e dizem "ah, ele não marcou, então não está funcionando". Você tem que entender o jogo para ver as oportunidades que criamos, e então eu espero marcar mais gols. Tentaremos trabalhar em cima disso, de criar mais chances e então marcar mais gols. Mais gols não só para mim, ou para o Yuri, ou para o Garro, mas para os outros também — afirmou Memphis.