AO VIVO: Acompanhe a semifinal do park masculino no Mundial de Skate

Nada menos que oito brasileiros disputam as semifinais do Mundial de Skate, em São Paulo. Na sexta-feira (6), Kelvin Hoefler cravou a segunda melhor nota nas quartas do skate street, enquanto Raicca Ventura foi a melhor entre as brasileiras do park. As semifinais estão acontecendo no no Parque Cândido Portinari.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Pedro Quintas agradece o apoio da torcida depois da volta concluída (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)

Semifinal do park

O catarinense Kalani Konig levanta a torcida com uma ótima volta. Pedro Barros começa a semifinal, mas não completa a volta. Muito vento na pista e uma parte da estrutura ficou danificada (foto abaixo).

Vento danifica parte da estrutura do Mundial de Skate em São Paulo (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)

Semifinal do street

O brasileiro Wallace Gabriel chegou a liderar a primeira bateria, mas foi superado pelo japonês Sora Shirai.

Como foram definidas as vagas às semifinais do park no Mundial de Skate

Além de Hoefler, que cravou 64,42 pontos, também avançaram para a semifinal Filipe Mota, João Lucas, Gabryel Aguilar, Wallace Gabriel e Ivan Monteiro. Giovanni Viana, que havia liderado as eliminatórias na véspera, terminou em 19º lugar e acabou eliminado. Outra surpresa foi a ausência do bicampeão olímpico Yuto Horigome das semifinais, após terminar as quartas na 20ª posição.

— Será uma semifinal bem difícil, porque os japoneses estão bem à frente, acredito que são bem mais regrados que nós, estão um nível acima. Mas acho que, com o público dando aquela força, como foi hoje, acho que a gente consegue brigar de igual. Passamos até com um nome a mais em relação a eles, mas há outros grandes na briga também - projetou Hoefler.

continua após a publicidade

🤑🛹 Aposte em quem vai ganhar o Mundial de Skate!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Atletas no aquecimento no park no Mundial de Skate em São Paulo (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)

Raicca Ventura confirma vaga entre medalhistas olímpicas

Atual campeã mundial no park feminino, Raicca Ventura estreou direto na última bateria das quartas de final e carimbou sua classificação em sétimo lugar, com 74,21 pontos. Dora Varella, que competiu mais cedo, também avançou à semifinal.

continua após a publicidade

A disputa pelas primeiras posições foi quente entre as medalhistas olímpicas Arisa Trew e Sky Brown, com linhas que receberam nota na casa dos 80 pontos. Quem levou a melhor, porém, foi a japonesa Mizuho Hasegawa, que terminou o dia na liderança, com 88,50 pontos.