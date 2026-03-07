Brasileiros fazem dobradinha rumo à final do park no Mundial de Skate

O Brasil segue firme na disputa do park masculino no Mundial de Skate. Neste sábado (7), o finalista olímpico Luigi Cini e o jovem Kalani Konig fizeram uma dobradinha em primeiro e segundo lugar na semifinal e garantiram suas vagas para a bateria decisiva.

continua após a publicidade

➡️Semifinal do Mundial de Skate é adiada por questões climáticas

➡️Rayssa Leal brilha na semi e segue em busca do tri no Mundial de Skate

Kalani, de 18 anos, competiu na primeira bateria e garantiu sua classificação logo na primeira volta. Com uma linha veloz e manobras precisas, ele foi direto para o topo, com 89 pontos. Não foi superado nem mesmo pelo bicampeão olímpico Keegan Palmer, que competiu na mesma bateria e ficou na cola do brasileiro. O único skatista capaz de superar Konig foi o compatriota Luigi Cini, que dropou na pista na segunda bateria e fez 89.79 na segunda volta, assumindo o topo.

Além de superar uns aos outros, os atletas também precisaram driblar as fortes ventanias que atingiram o Parque Cândido Portinari, em São Paulo. A prova foi interrompida diversas vezes, por curtos períodos, para retirada de itens arrastados pelo vento até a pista.

continua após a publicidade

— Na segunda volta eu acabei errando uma manobra por causa do vento, fui dar um nosegrind e o vento acabou puxando muito o skate. Mas não tem o que fazer, tem que acertar a volta com vento mesmo. Consegui acertar logo de primeira, enquanto não tinha tanto vento - contou Kalani Konig, após a prova.

Os dois voltam a competir neste domingo (8), pelo título mundial, em um formato diferente. Na decisão, os cinco melhores colocados após as três primeiras voltas disputarão uma volta extra, que definirá o campeão.

continua após a publicidade

🤑🛹 Aposte em quem vai ganhar o Mundial de Skate!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Kalani Konig durante a semifinal do Mundial de Skate em São Paulo (Foto: Pablo Vaz/ STU)

Luizinho dá susto na última volta

Um dos principais nomes do skate park brasileiro, Luizinho caiu de mau jeito em sua última volta e recebeu atendimento médico imediato. Ele saiu da pista amparado pelos bombeiros, mas poucos minutos depois retornou, andando sozinho, e tranquilizou os torcedores.

Luizinho não conseguiu completar nenhuma das voltas e parou na semifinal. Os brasileiros Dan Sabino, Pedro Quintas e Pedro Barros também não avançaram.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico