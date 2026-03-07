Brasileiros fazem dobradinha rumo à final do park no Mundial de Skate
O olímpico Luigi Cini e o jovem Kalani Konig tiveram as melhores notas da semifinal
- Matéria
- Mais Notícias
O Brasil segue firme na disputa do park masculino no Mundial de Skate. Neste sábado (7), o finalista olímpico Luigi Cini e o jovem Kalani Konig fizeram uma dobradinha em primeiro e segundo lugar na semifinal e garantiram suas vagas para a bateria decisiva.
➡️Semifinal do Mundial de Skate é adiada por questões climáticas
➡️Rayssa Leal brilha na semi e segue em busca do tri no Mundial de Skate
Kalani, de 18 anos, competiu na primeira bateria e garantiu sua classificação logo na primeira volta. Com uma linha veloz e manobras precisas, ele foi direto para o topo, com 89 pontos. Não foi superado nem mesmo pelo bicampeão olímpico Keegan Palmer, que competiu na mesma bateria e ficou na cola do brasileiro. O único skatista capaz de superar Konig foi o compatriota Luigi Cini, que dropou na pista na segunda bateria e fez 89.79 na segunda volta, assumindo o topo.
Além de superar uns aos outros, os atletas também precisaram driblar as fortes ventanias que atingiram o Parque Cândido Portinari, em São Paulo. A prova foi interrompida diversas vezes, por curtos períodos, para retirada de itens arrastados pelo vento até a pista.
— Na segunda volta eu acabei errando uma manobra por causa do vento, fui dar um nosegrind e o vento acabou puxando muito o skate. Mas não tem o que fazer, tem que acertar a volta com vento mesmo. Consegui acertar logo de primeira, enquanto não tinha tanto vento - contou Kalani Konig, após a prova.
Os dois voltam a competir neste domingo (8), pelo título mundial, em um formato diferente. Na decisão, os cinco melhores colocados após as três primeiras voltas disputarão uma volta extra, que definirá o campeão.
🤑🛹 Aposte em quem vai ganhar o Mundial de Skate!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Luizinho dá susto na última volta
Um dos principais nomes do skate park brasileiro, Luizinho caiu de mau jeito em sua última volta e recebeu atendimento médico imediato. Ele saiu da pista amparado pelos bombeiros, mas poucos minutos depois retornou, andando sozinho, e tranquilizou os torcedores.
Luizinho não conseguiu completar nenhuma das voltas e parou na semifinal. Os brasileiros Dan Sabino, Pedro Quintas e Pedro Barros também não avançaram.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias