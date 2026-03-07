Semifinais do Mundial de Skate são adiadas por questões climáticas
Disputas do street masculino e park feminino foram reagendadas para domingo (8)
- Matéria
- Mais Notícias
As semifinais do street masculino e park feminino no Mundial de Skate foram adiadas para este domingo (8). As baterias, que começaram a ser disputadas na tarde deste sábado (7), foram interrompidas por uma forte ventania que atingiu o Parque Cândido Portinari, em São Paulo. Segundo a World Skate, organizadora do evento, a decisão foi tomada para preservar a segurança dos atletas.
➡️Rayssa Leal brilha na semi e segue em busca do tri no Mundial de Skate
➡️Fenômeno japonês, Ginwoo Onodera vai à pista do Mundial de Skate lesionado
A primeira bateria do street masculino já havia sido concluída, liderada pelo japonês Sora Shirai. O brasileiro Filipe Mota era o quinto atleta da segunda bateria e fazia sua primeira volta, quando a ventania começou a carregar objetos para dentro da pista. A prova ficou paralisada por cerca de uma hora, enquanto atletas conversavam com representantes da organização do evento.
— Devido aos ventos que atingiram a pista do street e a cabine dos juízes, a segunda bateria masculina foi adiada para garantir a segurança dos atletas, staff e a competição justa - publicou a World Skate.
A semifinal continuará na manhã deste domingo (8), a partir das 8h30 (horário de Brasília), iniciando com o período de aquecimento. Os atletas da segunda bateria que já fizeram a primeira volta antes do adiamento poderão escolher entre manter a nota ou executar uma nova volta.
No caso do park feminino, a prova aconteceria no início da noite deste sábado (7), mas nem sequer chegou a ser iniciada. Antes das atletas irem para a pista, voltou a chover forte em São Paulo e a World Skate comunicou o adiamento das baterias da semifinal para o domingo (8), a partir das 9h (horário de Brasília).
As semifinais do street feminino e park masculino foram concluídas com interrupções pontuais durante as baterias.
🤑🛹 Aposte em quem vai ganhar o Mundial de Skate!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Clima instável altera programação do Mundial de Skate
O clima instável na capital paulista tem provocado adiamentos e atrasos na programação do Mundial de Skate. Na última sexta-feira (6), as chuvas causaram diversas interrupções na disputa das quartas de final do street e park.
Neste sábado (7), estava previsto um período de treinamento pela manhã para os semifinalistas do skate street, mas a programação foi cancelada por causa das chuvas. O início da disputa da prova feminina atrasou até que a chuva parasse e as pistas fossem devidamente secas. Membros do staff da organização trabalharam com rodos, panos, e até soprador de folhar para acelerar a secagem da pista.
Finais mantidas para o domingo
Apesar do adiamento das semifinais, até o momento a disputa das quatro finais está mantida para este domingo (8). A final do street feminino, que terá a presença da brasileira Rayssa Leal, está programada paras as 11h45 (horário de Brasília). No park masculino, a final terá os brasileiros Luigi Cini e Kalani Konig, a partir das 16h10 (de Brasília).
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias