Rayssa Leal brilha na semi e segue em busca do tri no Mundial de Skate

Todos os olhos estavam voltados para Rayssa Leal no início da tarde deste sábado (7), no Parque Cândido Portinari, em São Paulo. Grande favorita ao título, a brasileira avançou como a segunda colocada na semifinal e segue em busca do tricampeonato do Mundial de Skate.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A disputa começou com pouco mais de uma hora de atraso devido às chuvas na capital paulista. Os treinos programados para o início da manhã foram cancelados para agilizar o cronograma do dia e a primeira bateria foi interrompida por alguns minutos.

Quando chegou o momento de Rayssa Leal competir, na segunda bateria, o tempo já estava firme e as atletas foram à pista sob sol intenso. A brasileira abriu a semifinal com uma volta perfeita, bem mais solta do que o apresentado na véspera, somando 62.56 logo de cara. Ela elevou o nível na segunda linha e aumentou a nota para 67.24.

continua após a publicidade

Antes mesmo da disputa de manobras, Rayssa já figurava dentro da zona de classificação, com um provisório oitavo lugar. Na primeira tentativa, não conseguiu encaixar seu boardslide. Na segunda tentativa, encaixou a manobra no corrimão e recebeu 75.28 dos juízes para assumir a liderança provisória da prova. Com total de 142.52, ela ficou atrás apenas da japonesa Coco Yoshizawa, que assumiu a ponta na última manobra.

Rayssa Leal no aquecimento para semifinal do Mundial de SKate (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)

Gabi Mazetto fica no quase

Gabi Mazetto foi a segunda a competir. Ela não executou uma primeira volta limpa, mas se recuperou na segunda linha, que lhe rendeu 51.84, comemorando muito após a conclusão da última manobra. A performance de Gabi foi muito festejada por Rayssa Leal, que acompanhou a prova da arquibancada dos atletas.

continua após a publicidade

Na fase das manobras, Gabi tentou encaixar um smith grind, mas errou nas duas primeiras tentativas. Em nova estratégia, encaixou um 50-50 (50.38) na terceira tentativa e terminou com total de 102.22, na 12 colocação