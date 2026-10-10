Ravenna x Campobasso: onde assistir, horário e escalações
Ravenna x Campobasso: pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Ravenna e Campobasso se enfrentam no dia 11 de outubro, às 9h30, no Stadio Comunale Bruno Benelli, pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Ravenna vem de derrota para Pianese por 2 x 1, pela Serie C1, em 4 de outubro de 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, venceu Gubbio por 2 x 0 e Atalanta II por 2 x 0, ambos pela Serie C1.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 11 de outubro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Comunale Bruno Benelli, Ravenna
Rodada: 9
Fase: Girone B
O Campobasso vem de empate em casa contra Torres por 1 x 1, pela Serie C1, em 4 de outubro de 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, venceu Sambenedettese por 2 x 1 e empatou com Pineto por 2 x 2, ambos pela Serie C1.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 11 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Bruno Benelli, Ravenna
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Ravenna
Técnico: A. Mandorlini
G. Venturi; C. Bani, A. Esposito, G. Zaro e G. Donati; E. Duca, L. Lonardi e J. Tenkorang; D. Casiraghi, E. Soleri e S. Rabbi.
Campobasso
Técnico: D. Mangia
A. Spurio; R. Pierno, C. Celesia, G. Corbo e F. Papini; M. Gargiulo, D. Agazzi e R. Fogliata; M. Stoppa, Isaac e A. Bifulco.
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